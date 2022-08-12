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12/08/2022

沒有買不到的女人

#女人 #有錢人 #飯局
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　這個世界上，沒有用錢解決不了的事！

 

　　說出這句話的人的「霸氣」，令人透不過氣來，因為大家都知道這絕對不是事實，總有一些事，例如疾病就不一定有錢便解決得了。更何況健康、青春、生命，便不是說可以用錢買得到。

 

　　當然大家都知道有錢對醫病、買藥、找一個名醫都是有百分之百好處的。但能否醫好，則絕對不是錢多就一定可以。今時今日，打羊胎素打Botox吃補品，讓自己看得年青，十分普遍，但青春消逝、年華老去、生命將盡，卻是不能改變事實。

 

　　但另外一句「這個世界上，沒有買不到的女人」又如何？

 

　　這是我親耳聽到的話。那是多年前，初出茅廬時的一件事；若不是親耳聽到也不敢盡信。

 

　　說的人是當時得令的大富豪，我在一家頗有名氣公司做個小職員。剛好公司做一個大項目，這個有錢中年先生是贊助商。他生意如日中天，店舖開到街知巷聞，消費者趨之若鶩。公司為怕失去這大客戶，雖不是言聽計從，也肯定是畢恭畢敬。

 

　　一晚，不知甚麼緣由，要和這位有錢人吃飯。公司當然非常重視，總經理外，還有幾個高級職員。因我是前線負責項目，那些高層怕自己對項目一知半解，答不上話，所以叫我出席，以免出錯。

 

　　席間，不知公司如何請得一名選美冠軍作客，一起吃飯。女士剛出道，很年輕，叫她N小姐吧。看得出她有些不自然，或許由於電視台安排，出去交際多加見識。

 

（iStock）

 

　　一張枱八個人，一個女人七個男，已經有點突兀，更何況大家不認識，認識的也不熟悉。不過，始終是做生意，天南地北，也算可以。

 

　　那位中年先生，他在飯館內放了一些酒，都是白蘭地。那個年代是招牌好貨色，他不斷勸人喝酒，我公司的高層又不停回敬，幾杯下來，氣氛熱烈。女士的酒只是裝裝樣子，她拿起酒杯只在咀邊嚐嚐。

 

　　不知怎的，有人問中年先生買過最貴東西是甚麼？他說是一粒鑽石甚麼的，大伙就追著說世界上甚麼東西最貴，又說甚麼東西有錢也買不到……

 

　　在酒酣耳熱之時，中年先生說「沒有甚麼是錢買不到的」，有人接著說「起碼人便買不到」，中年先生很隨意的說「人人都買得到，包括女人」，整個房間的氣氛凝結了。

 

　　始終房間內有女士，而且初相識，又有頭有臉。

 

　　不知怎的，有個人，不知他是想解困打圓場還是甚麼，竟然說「或者是，但N小姐就肯定買不到」，大家更加不知所措。

 

　　中年先生轉過頭，望著N小姐，說「你講，100萬、200萬……」

 

　　當時一層太古城也只是2、30萬，2、300萬實在有點天文數字。即使剛才怎樣胡言亂語的一幫人也顯得不知所措，女士又尷尬又有點生氣，卻又不知如何解困。

 

　　中年先生更加過分，高聲大笑對著N小姐說：「這個世界上沒有買不到的女人。」

 

　　其他人表情更硬，氣氛更僵。
　

　　我也不知那來的勇氣和辯才，說：「或許世界上真的沒有買不到的女人，但也要看看買家是誰，才會去賣。」

 

　　中年先生笑得更大聲，說「你也對」，然後一口把杯中酒喝光。那一刻，大家高聲大笑，女士也嫣然一笑，一切尷尬和不安都沖淡了。

　　飯局沒有不歡而散。但問題是，總有一些人認為用錢可以解決所有問題，用錢可以買下天下間所有人，包括女人。真有那個時候，希望有人可以說句公道話。

 

 

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