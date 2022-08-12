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12/08/2022

WhatsApp將推3大實用新功能！隱藏「在線上」狀態、退出群組無人知？網民仲想加哪些新功能？

#打工仔 #WhatsApp #WhatsApp新功能 #數碼 #通訊軟件 #離開群組 #閱後即刪 #Cap 圖 #私隱 #在線上
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　手機通訊軟件愈出愈多，而且紛紛推出不少新功能方便用戶，而擁有20億用戶的WhatsApp都不甘落後，早前就被發現測試全新私隱功能，而Meta CEO Mark Zuckerberg就在數日前在Facebook確認消息，宣布WhatsApp將會推出3大新功能！這次的新功能都非常實用，引起不少討論！即睇嚟緊有咩新功能啦！

 

【WhatsApp新功能】隱藏「在線上」

 

　　目前大家在WhatsApp可以選擇隱藏最後上線的時間，又或者由自己決定哪些聯絡人可以看到，不過只要你一online，「在線上」這個狀態就人人都會見到，有時都製造出不少尷尬事……日後，大家可以完完全全「隱身」了！這次WhatsApp的更新終於讓用家決定哪上人可以看到自己「在線上」，或所有人都看不到自己正在使用WhatApp！大家期待嗎？

 

（WhatsApp官網截圖）

 

【WhatsApp新功能】禁止「閱後即刪」相片Cap 圖

 

　　有時想send黑圖或是秘密給朋友都會用到「閱後即刪」，貪其相片不會保留在對話中，不過這個功能一直有個Bug，就是我們沒法知道對方有沒有偷偷截圖……這次WhatsApp更新後，傳送「閱後即刪」的相片和影片後，禁止接收者Cap 圖，私隱大大提高！

 

（WhatsApp官網截圖）

 

【WhatsApp新功能】隱藏離開群組提示

 

　　相信大家WhatsApp內的群組數目多到10隻手指都數不完，而且有很多Group已經不再活躍，又或者根本不想接收群組的訊息。你可能問為甚麼不直接退出？事關退Group是會彈出「XXX已離開群組」的提示，又是另一個尷尬事……WhatsApp在更新後就可以隱藏離開群組的動作，大家就可以神不知鬼不覺退Group！（有人mon住成員數目就另計啦……）

 

 

　　大家又覺得以上的新功能夠實用嗎？據官網所說，今個月內就會推出其中兩個功能，而「禁止閱後即刪相片Cap 圖」就還在測試中！我就特別期待隱藏「在線上」的功能，可免卻不少日常生活的麻煩位！當Mark Zuckerberg在Facebook公布消息，立即有不少外國網民提出實用意見，你又點睇？

 

　　「可否停止顯示已刪除訊息提示」

 

　　「最好禁止任何人未經用戶同意就加人入群組」

 

（網上截圖）

 

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