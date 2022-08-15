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15/08/2022

「黃碼」可上班 當局重申僱主不得扣薪扣假

#黃碼 #勞福局 #殘疾歧視條例 #肺炎疫情 #僱主
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　　【晴報專訊】政府上周二正式推出安心出行「紅、黃碼」，衞生防護中心指，昨在215宗輸入個案中，有22宗是在抵港第4至7日確診。另外，持有黃碼者在4日醫學監測期間，當局指可以上班，惟有僱主或擔心僱員有感染風險不准他們上班，勞福局局長孫玉菡昨日重申，黃碼人士只要遵守防疫安排應獲准上班，僱主不得單方面扣薪或扣假。

 

勞福局局長孫玉菡指持黃碼人士不屬於檢疫，已有條件上班。（資料圖片）

 

215宗輸入 22宗醫學監測期揪出

 

　　紅、黃碼在上周二（9日）正式推出。昨日有22宗個案為抵港第4至7日醫學監測期間確診，料他們由本月7日起1周抵港，以期內平均每日4,048.8名抵港旅客計，確診比例相當於0.5%。

 

　　孫玉菡昨稱，持黃碼人士不屬於檢疫，只要全程戴口罩及獨自用膳，本身已有條件上班，即使僱主以各種理由認為其暫不宜上班，亦不能扣除病假或扣薪。

 

　　立法會議員陸頌雄稱，早前就黃碼上班問題接到少於10宗投訴或查詢，主要來自服務業或零售業，但在政府澄清後均已釋除誤解，僱主同意他們上班的傳播風險不會高於他人。

 

　　平機會日前曾稱，僱主若純粹因覺得或推測持黃碼者有可能染疫，在缺乏合理原因下給予較差對待，例如強迫停工或休假，有可能違反《殘疾歧視條例》。

 

　　另孫玉菡又提到，今屆社福方面會著重保障「一老一幼」，其中人手不足問題存在多年，對有意見認為應沿用第5波疫情時引入內地照顧員的做法，孫稱早前批出3,000多個名額能應付短期狀況，之後有需要探討其他中長期輸入勞工方案，期望下半年再審視，強調希望優先吸納本地人手。

 

　　他又指，政府未來規劃公屋將預留5%的總樓面面積作福利用途，亦會在賣地條款要求競投者興建社福設施，同時積極探討放寬興建安老院舍高度限制，料多管齊下能增1萬個宿位。

 

下一頁:檢測中心採樣2小時後 89歲翁家中暈倒亡

 

轉載自: 晴報

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