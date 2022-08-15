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15/08/2022

拍《痞子殿下》曬「光管腳」 麥美恩螢幕初吻獻吳岱融

#痞子殿下 #麥美恩 #周嘉洛 #陳瀅 #吳岱融
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　　【晴報專訊】麥美恩（Mayanne）昨日宣傳熱播劇《痞子殿下》，在劇中飾演性感老闆娘的她，獻出多個第一次，除了狂曬美腿，更獻出螢幕初吻色誘吳岱融，Mayanne大讚吳岱融拍攝時非常專業。

 

 

　　麥美恩、周嘉洛及陳瀅等昨日為新劇造勢，Mayanne透露今次首次拍古裝劇，不但吊威也拍打戲，又預告向吳岱融獻上螢幕初吻：「岱融哥好專業，我哋拍攝時都無乜NG；有場搜身戲，佢借位借得好好，睇落好似真係摸我一樣。」

 

麥美恩在劇中色誘吳岱融。

 

　　在劇中頻頻騷長腿的Mayanne，自嘲雙腿好像兩條「光管」般揈來揈去，她笑說︰「我發現其中一幕踢腿戲，被網民擺咗上討論區，仲放大嚟睇，不過拍攝時導演堅持要我著打底褲，所以就算睇到都只係打底褲。」

 

劇中，麥美恩狂曬白滑美腿，但她自嘲雙腿如光管。（網上截圖）

劇中，麥美恩狂曬白滑美腿，但她自嘲雙腿如光管。（網上截圖）

 

陳瀅自認鹹濕愛「目及」裙底

 

周嘉洛及陳瀅表示劇中的意外戲跟紅館事故相似，只是純粹巧合。

 

　　同場的陳瀅昨日特意從另一劇組《美麗戰場》趕來宣傳，提到網民形容其劇中角色十分「淫」，她說：「我唔係淫，係鹹濕，我現實中都鍾意睇女仔，成日「目及」蔣家旻嘅裙底。」另外，提到日前一幕比武招親戲中，一位比武者被巨物擊中，令網民聯想起MIRROR紅館演唱會冧屏幕事件，有觀眾更表示感到不安，周嘉洛說：「好不幸近日發生咗不幸事，但我哋套劇係年幾前拍，真係純粹巧合，我哋套劇都係想大家開心，希望大家唔好將兩件事掛勾埋一齊。」

轉載自: 晴報

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