止凡飯局再現，由深到淺分享知識

若干年前，久不久搞止凡飯局，能與一眾網上神交多時的blogger相聚，談天說地，當刻無價。自疫情出現以來，很久沒有再搞止凡飯局，加上不少blogger近日已經極少分享，倍感疏離。上星期難得由一位新晉blogger Duncan兄搞了一次飯聚，又再重拾當年止凡飯局的感覺。

這場飯局主題是關於Duncan兄的新作，他宴請有份寫推薦序的blogger，席間當然也討論一些出版事宜與書展見聞。還記得小弟第一本財經著作於2014年出版，至今出版了八本財經著作，經歷多年後，自然聽過不少出版界趣聞，例如出版社挖角、呼籲開投資班、要求多多的作者、未夠料亦出投資理財書，可謂無奇不有。

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在座幾位也是喜歡價值投資的，自然對不同blogger議論一番。當談到一位高層次的價值投資散戶「市場先生」時，大家評價甚高。尤其講到小弟曾經邀請他拍片談論對內地一些版塊的分析，那種深度是坊間鮮有的。

麥加文亦讚嘆，市場先生能於整個中港股市不濟之時，仍透過深入分析取得好回報，而對不同行業的前瞻性觀察亦令人嘆為觀止。不過，令我驚訝的是Duncan兄竟指自己未有看過那幾條影片，只怪我太低調，沒有對大家"hard sell"這些寶。若要重溫，如今只能於Patreon了。

另外，近日不少新聞令人注意台積電的技術，談到這些電子相關題材，飛鳥兄立即深入淺出地討論，他嘗試用很淺白的言語去表達相關知識，包括解釋不同公司的7nm產品本質上有何分別、美國禁極紫外光微影機與一些晶片製造軟件對中國晶片發展的影響之類，奈何沒有背景知識的我們，實在很難接得上，但我肯定這些知識並不容易在坊間讀到。

blogger也好，財經作家也好，最好能把艱深的知識以淺白的文字分享出來。但我發覺能做到這一點的人不多，會計學也好，某企業的深層技術也好，若小弟能做到中間的「翻譯員」，令大眾有能力認識到相對深入的財務知識，這也是價值所在。

大家還討論了Youtube的人和事，由於小弟YT被封，如今已轉移到Patreon作為主力，當晚亦分享了對YT的一些感想。其中一點是以前發片時，或多或少會遷就YT的演算法，包括研究片長、上片時間、封面圖的設計、吸引網友看畢全片的小技巧等。始終，拍了一條有內容的片，也希望YT會高抬貴手把它推推。如今主力Patreon，對這些技巧可以嗤之以鼻。近日還拍片談到YT生態問題，有興趣可加入小弟Patreon看看。

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