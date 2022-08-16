  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

16/08/2022

唔著襪，突底褲

#退休 #理財 #公院 #醫管局 #高官
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上回的一篇：QE大聲妹：除底褲！道出不少公立醫院病人心聲。也有醫生來訊，訴說點解要病人照X光時除底褲。乃因不少人的底褲質地不同，未必個個可以達致穿透效果。故此，只好行公家慣性規定：一視同仁，個個除！

 

　　不過，也有醫管局老員工笑話：「碌Sir，其實醫管局主席、總裁及院長，一如其他大官，高高在上，完全冇機會體驗病人及低下員工真正感受，所以好多政策咪離曬地囉！」

 

　　對的。小弟早早已經覺得，高官經常畀人揶揄「坐冷氣房定政策，堅離地」非常精準。

 

　　即如上任特首，唔識用八達通，未買過廁紙，已是街知巷聞的笑話。無法，因佢哋住在豪華宿舍，有工人廚師及全部物料供應。一出門就有司機，所有日常細碎野有私人助理及秘書妥善安排。

 

　　近兩年最多人MM聲為外地回港者，必須被折磨三至七個小時。略有管理經驗者，皆指出：絕冇必要，程序之多又煩又無聊，甚為多餘。

 

　　好嘞，點解會咁多怨言仍冇改善（直至最近）？乃因上屆決策官員，全部冇平民回港的經驗。佢哋一係不用/冇得出國，一係出入用特別通道（到北京述職），所以，從來不知自己定的入境政策，幾咁令人煩厭。結果是：趕客。將一切來客（商務及私務），全部趕走。人走，錢也走，令香港內傷。如今唯有慢慢醫，但真係「嘥藥費」。

 

回港檢疫煩到人都癲，長期趕客，乃因高官從來毋須體會平民的苦况，故制訂的政策極度離地。

 

　　上次講到照X光的紫袍，多年前並非過頭笠，而是後面綁繩。故此，肥胖病人男男女女，被迫打出個八月十五任睇。

 

　　資深員工Y姐又係嗰句：「你試吓醫管局主席、院長、總裁、特首或司局長打出屁股一次吖，可能翌日已改呀！」

 

只要醫管局主席及總裁「降入凡間」，體驗一下普通病人的折磨，一切必可以加快改善。

 

　　傾傾吓，Y姐透露，近年入職的員工，質素每況愈下（其實行行都有呢個現象，上一輩睇唔順下一輩，有啲有理，有啲冇！）。個別現象好搞笑。

 

　　「碌Sir，任何講紀律的部門或大機構，員工一律要著制服。制服點著，有曬明確標準，不得隨自己意願搞三搞四。你估好似我哋當年讀中學時，可以用膠紙黐起條裙短幾吋扮性感咩！」

 

　　佢形容，新一輩不少男護士，畀佢省到飛起。通常犯上兩個毛病：一、著鞋唔著或著船襪。總之睇起嚟就係冇著，扮潮，完全唔合規格；二、將褲頭略略拉低，變咗彎腰或踎低做野時，就露出底褲邊。

 

Sockless 穿法是潮流，但絕不容於講紀律機構的制服中，因會變冇規冇矩。

 

　　「個個以為自己係男模特兒或型佬C朗。點可以露底褲邊㗎？我知，你條係名牌CK嘛，要曬嘛。當然，若你著大地、鵝仔牌或雞仔嘜就唔會咁啦。呢類懶型之輩，唔省唔得。否則，一個係咁、兩個係咁，重得了！」

 

穿制服時露出底褲邊曬名牌，更是大忌兼浮誇，你是C朗或碧咸乎？

 

　　不過，講開又講，小弟試過入公院急症室，見到位女醫生10隻指甲不同顏色。點解佢又得呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #公院 #醫管局 #高官

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk