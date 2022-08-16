  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/08/2022

已有數千人被「賣豬仔」，為何台灣年輕人仍想去柬埔寨？

#台灣 #賣豬仔 #柬埔寨 #年輕人 #大學生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　19世紀大批廣東人被「賣豬仔」到美國金山淘金騙局，沒想到21世紀又在台灣翻版重現，慘烈程度有過之而無不及。過去一兩個月，多達數千名台灣人被騙去柬埔寨工作後落入活生生的地獄：割舌頭、女性被強暴、逼著賣淫、活摘器官等等非人待遇，還有人7天慘遭轉賣4次等。儘管看了都讓人不寒而慄，奇妙的是仍舊阻擋不了盲目的台灣人。各種血淋淋的新聞報導，似乎動搖不了一心只想輕鬆坐領高薪的台灣年輕人，以致警方不時接獲父母報案，還要跑去機場攔截準受害者。

 

柬埔寨詐騙案嚴頻傳警方在車站舉牌宣導。

 

　　詐騙廣告的開端幾乎都千篇一律，以每月能領新台幣20-30（約港幣52000-77800元）萬高薪吸引。之前受騙但有幸活著回來的年輕人轉述，大家都有同樣想法，就是輕鬆做幾年就可以提早退休。台灣低薪惡名昭彰，很有可能因為台灣薪水太低，讓年輕人覺得怎麼做都沒有未來，才會被詐騙集團打動。

 

　　和香港比較，台灣的薪水的確低很多。根據台灣「行政院主計處」資料，台灣薪資中位數約港幣10790，而香港政府統計處資料就顯示，中位數為港幣18700，兩者相差港幣7910元。

 

　　至於台灣的大學畢業生，根據「勞動部」分析，去年大學畢業生平均起薪為新台幣3萬元（約港幣7700元），但是仍有百分之25畢業生月薪只達到基本工資水平（約港幣6550元）。至於高中畢業生，百分之56領取基本工資。大學畢業生平均起薪點，約只有香港的三分之一多一點。

 

　　台灣薪水偏低因素很多，其中一個原因就是當地大學太多，導致學歷愈來愈沒有價值。被當地稱為「民主先生」的李登輝主政期間，因為要在民主選舉爭取家長選票，應當時的教改聯盟要求，將原有的大批專科學校逐年升格成大學，讓大學數目從1986年的28間暴增到目前近150間，密度全球之冠。

 

　　大學過多對原本的老牌大學畢業生影響不大，反而一些著名專科職業學校升格為大學後，原本佔優勢的職業技能訓練被學術取代，本身技職專長放一邊，不上不下的搞學術又贏不過正規大學，導致失去競爭地位，畢業生拿了一張沒用的文憑，很難找到高薪工作。

 

　　大學太多另一問題，是本來沒有資格讀大學的學生，也可以輕鬆考取大學。以今年大學分科測驗為例，錄取率達百分之98.94，考生幾乎有填寫答案猜中幾題就可以考上大學。在這個情況之下，中段之後的大學生學識和常識相形低落。最近大學同學就貼出一則相關的真實故事：女兒請同學到家裏打麻雀，這位家長於是問另外三人，對近期頗為熱門的民進黨桃園市長候選人林智堅抄習論文意見。三位就讀後段班大學的學生同聲回應，做報告不是都抄來抄去？有甚麼不可以？連論文和報告都分不清，顯示平常學習的敷衍情況，難以跟前段大學生競爭，更難指望他們能分辨相關詐騙手法。原本我覺得怎麼可能有這麼多年輕人被騙去柬埔寨，但是看完這段分享之後，發現台灣年輕人無腦的真是不少。

 

仍有不少年輕人對去柬埔寨淘金趨之若鶩。

 

　　雖然近來每天都有柬埔寨詐騙案新聞，但台灣當局對於營救在柬埔寨民眾顯得無能為力。因為柬埔寨和北京關係良好，而且將台灣歸類為敵對陣營，禁止官方往來。至於曾努力營救柬埔寨詐騙集團受害人的「全球反詐騙組織」，也宣布不再救援前往柬埔寨的台灣人，原因是他們至今營救了至少60名受害者，回來後都馬上失聯，沒有一個人曾表達過感謝。剩下唯一的辦法，也是旅居當地的台人強烈的建議，就是受害者家屬必須向大陸使館求助。唯有依靠祖國的力量，才比較可能有條生路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #賣豬仔 #柬埔寨 #年輕人 #大學生

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk