消委會測試｜34款手提電腦大比拼！鬥效能、電池、屏幕和音響質素！7款獲4.5星評分！Apple佔4款？最平幾錢可入手？

手提電腦作為不少打工仔／學生的「最佳拍檔」，不論是外出時或在家中處理工作或學習都十分方便。然而手提電腦款式眾多，要揀中一部合心水的手提電腦並不容易，消費者委員會（簡稱消委會）早前測試了34款本港有售的手提電腦，測試項目包括其電池表現、屏幕質素及整體效能等！買手提電腦前，不妨先睇睇！

消委會是次測試涵蓋的34款手提電腦型號，售價由$2,998至$19,800不等，屏幕尺寸約由10.5吋至16.1吋，當中27款樣本以內置的Windows 視窗系統操作，另有4款及3款分別採用MacOS及ChromeOS系統。全部樣本均採用固態硬碟（solid state drive, SSD）或快閃記憶體（eMMC）作內置儲存裝置，並設有觸控板、WiFi無線網絡及藍牙連接等。設計方面，16款屏幕屬觸控式，其中10款的屏幕可轉動或拆除，當作平板電腦般操作，6款更附送手寫筆。

【消委會測試34款手提電腦】鬥效能表現！

效能表現包括日常使用及基準測試評審。日常使用的測試量度開機，即打開至屏幕亮起、抄寫檔案、無線上網的速度及穩定性；基準測試量度樣本以不同基準程式（包括Geekbench、PC Mark、3D Mark、CineBench OpenGL、JetStream及／或Sunspider等）表現的評分。

消委會測試結果：

34款手提電腦中，「Apple」 Macbook Pro 13" M2、「Apple」MacBook Pro 14" M1、「Samsung 」Galaxy Book 2 Pro 360 13.3"、「Microsoft」Surface Laptop Studio i5」、「Lenovo」Yoga Slim 7 Pro、「HP」Pavilion Aero 13-be0166AU」、「Acer」Swift 5 SF514-55TA-52GY等27款手提電腦均獲5分！



「Lenovo」 Yoga Duet 7i、「Microsoft」Surface Go 3 Core i3 + Type Cover」、「Apple」MacBook Pro 16" M1」、「Dell」Inspiron 15 3511獲4.5分，「Acer」CB314-1HT」亦獲4分！

表現較差的2款手提電腦為「Acer」Aspire 1 A114-33」和「Lenovo」IdeaPad Flex 5 Chromebook」，僅獲3.5分！

#23「Acer」Aspire 1 A114-33（$3,198）

（圖源：Acer官網）

#33「Lenovo」IdeaPad Flex 5 Chromebook（$4,568）

（圖源：Lenovo官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥電池表現！

消委會將樣本的充電池充滿電後，分別記錄觀看影片、以WiFi無線網絡上網的可使用時間。

消委會測試結果：

「Apple」Macbook Pro 13" M2、「Acer」Swift 5 SF514-55TA-52GY、「Apple」MacBook Pro 16" M1和「Samsung」Galaxy Book 2 Pro 360 15.6"的電池表現最好，平均使用時間為13小時或以上，4款手提電腦均獲5分！

「Asus」X415EA-SVF13002W及「Huawei」Matebook D 15 2021的平均使用時間較短，只有約6小時，只獲2.5或以下評分！

#22「Asus」X415EA-SVF13002W（$6,498）

（圖源：Asus官網）



#31「Huawei」Matebook D 15 2021（$5,598）

（圖源：Huawei官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥屏幕質素！

於不同光暗環境下評分、量度視角、閱讀文件效果；及以儀器於實驗室量度屏幕解像度、顏色差異、色溫和最大亮度等項目。

消委會測試結果：

僅「Apple」MacBook Pro 14" M1、「Apple」MacBook Pro 16" M1獲最高5分！

「HP」Pavilion X360 14-dy1020TU、「Asus」X415EA-SVF13002W和「Acer」CB314-1HT的屏幕質素最遜色，僅獲2.5分！

#21「HP」Pavilion X360 14-dy1020TU（$7,699）

（圖源：HP官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥音響質素！

評審各樣本的揚聲器及耳筒聆聽音樂及演講的音效。

消委會測試結果：

13款樣本於內置揚聲器的聆聽測試中表現遜色，僅獲2.5或以下評分，包括「HP」Pavilion Aero 13-be0166AU、「HP」Pavilion X360 14-dy1020TU、「Acer」Swift 5 SF514-55TA-52GY、「Acer Swift X SFX14-41G-R6WK」、「Lenovo」Yoga Duet 7i、「Lenovo」IdeaPad Flex 5 Chromebook等。

#8「Acer」Swift 5 SF514-55TA-52GY（$9,698）

（圖源：Acer官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥可攜性！

包括機身和電源器重量及大小的評審。

消委會測試結果：

「Samsung」Galaxy Book 2 Pro 360及「Microsoft」Surface Go 3 Core i3均獲5分！前者的機身較薄，電源器亦較其他14.5吋或以下屏幕的型號小巧；後者雖搭載10.5吋屏幕，但僅重770克！

#26「Samsung」Galaxy Book 2 Pro 360（$14,280）

（圖源：Samsung官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥使用方便程度！

包括日常使用、針對使用觸控板、鍵盤、連接其他媒體、放於雙腿上使用、及寧靜程度等項目。

消委會測試結果：

有17款手提電腦獲4分或以上，惟「Apple」MacBook Pro 16" M1、「Dell」Inspiron 16 5625和「Acer」Aspire Vero AV15-549K僅獲3分！

#2「Apple」MacBook Pro 14" M1（$15,999起）

（圖源：Apple官網）

【消委會測試34款手提電腦】鬥特點及製造質量！

特點主要包括系統設置及硬件設備的評審，系統設置涵蓋處理器及顯示卡規格、記憶體及內置儲存容量比較，硬件設備的評審則包括無線連接、USB插座、顯示輸出連接、鏡頭及是否設有記憶卡讀卡器、指紋／面容識別解鎖功能等的規格。

消委會測試結果：

除「Acer」Aspire 1 A114-33、「Lenovo」IdeaPad Flex 5 Chromebook和「Acer」CB314-1HT獲2.5分外，其他手提電腦均獲3至4分。

值得留意的是，Acer CB314-1HT已被較新型號取代，市面上售賣的或是平行進口貨品（俗稱水貨），通常不獲原廠保用。

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