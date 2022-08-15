辦公室困獸鬥｜有一種智慧叫「以靜制動」！同事借勢發難，就由他挑事端、惹是非！

（欲知前事，請看再陷辦公室權鬥！同事惡人先告狀、上司旁觀不表態，打工仔只能以政治手段解决困局？）

亞洲區MD 老鬼看著麻子胡作非為，為何不出言制止呢？他是刻意讓麻子按自己的計劃做事，然後坐享其成。他的思路是，英文只是該應徵者的唯一障礙，那麼不批准他的入職申請是正常和合理的做法。

若新井堅持，短期內肯定是請不到銷售經理，確實影響中國分公司發展，麻子是可以借勢發難的。若新井低頭，麻子請到人，若他交不到數，他便沒有藉口了。

老鬼不表態，人事部新井如何處理變成關鍵。新井堅守原則與否，麻子如何發難，老鬼都可以等至對自己最有利的時間才出招。

不要以為做上司便一定會把持原則，主持公道。許多上司都是以自己利益為決策依歸，公司利益永遠放在第二位。亞洲區MD是箇中佼佼者。上次他讓財務部新主管扭紋柴和東南亞生產主管野牛火拼十多回合才出手，已可窺見其心思。

新井雖是日本人，但她熱愛中國文學，中文十分了得。我給她說了一個故事：有個年輕人挑戰智慧老人，希望打敗他而成為城中智者。他手裏握著一隻小鳥，問：「既然人人都說你洞悉世情，通曉宇宙人事變遷之理，請你告訴我，我手中的鳥兒是活的，還是死的？」

年輕人心想自己肯定穩操勝券，因為如果智慧老人說鳥兒是活的，他便用力把小鳥捏死；如果智慧老人說鳥兒是死的，他便將開手讓小鳥飛走。

「如果你是智慧老人，你會說甚麼？」我問新井。新井也是聰明人，她說：「我會叫年輕人張開手掌。」

「不錯，就讓麻子發難，挑事端，惹是非，你說了應說的話，他堅持的話便讓他堅持，按他的話去辦。」

辦公室內，有時看似不堅持，其實正是最堅持的時候。