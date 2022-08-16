傳《超能使者》硬撼ViuTV世界盃 陳展鵬︰拜咗神希望順利播出

【晴報專訊】近日有傳無綫為迎戰ViuTV在11月下旬直播的卡塔爾世界盃決賽周，決定臨時變陣，改播由視帝黎耀祥主演的《輕‧功》及陳展鵬的《超能使者》硬撼。目前身在寧波拍劇的展鵬昨日回應本報，表示暫未收到公司通知，但因《超》劇已拍畢近三年，他坦言希望盡快推出。

Now TV日前宣布奪得11月下旬開鑼的卡塔爾世界盃決賽周本港獨家播映權，而ViuTV亦會播映其中19場賽事；由於今屆早場賽事在香港晚上黃金時段舉行，剛巧與無綫三綫劇集撞到正。有傳無綫為此決定變陣，原定在十月播出的台慶劇《法證先鋒V》及《新四十二章》被抽起，改播《輕‧功》及《超能使者》迎戰ViuTV世界盃。至於另外兩部台慶劇《美麗戰場》及《法言人》則暫未受影響。

黎耀祥《輕‧功》同為台慶劇

《超能使者》幾位主角覺醒後變身正義之士，有不少打鬥及飛車場面。（資料圖片）

祥仔與龔慈恩在《輕‧功》飾演夫妻，有吊威也等動作場面。（資料圖片）

由黎耀祥與龔慈恩主演的《輕‧功》早前才正式煞科，劇集以電影幕後行業為背景，夾雜時裝及古裝場面，大賣溫情及世代矛盾。至於《超》劇由展鵬、陳山聰及唐詩詠等《鐵拳英雄》班底演出，故事講述低下階層人士擁有超能力，乘機儆惡懲奸，如同無綫版《復仇者聯盟》。有指《超》劇原定緊接《白色強人II》於下月五日推出，若延期變成台慶劇，相信更有話題。

展鵬大讚新劇老少咸宜

展鵬（右二）目前與洪永城、吳若希等在寧波開工，暫時未知歸期。（IG圖片）

目前身在寧波拍攝新劇《香港人在北京》的展鵬，坦言暫未收到TVB通知，若順延至十月播出，是否最佳時機？他說︰「我都唔知算唔算，不過對《超能使者》有信心。」提到《超》劇題材新鮮，他感慨道︰「拍完差唔多三年啦！相信台前幕後都期待播出，雖然自己都無法估計幾時播，不過我喺寧波普陀山拜咗神，應該會順利！」問到繼15年《張保仔》後，再有作品成台慶劇，會否大感興奮？他說：「乜嘢時段播自己控制唔到，相信《超能使者》一定係老少咸宜嘅劇集。」

馬國明及林夏薇孭飛的《法言人》亦是今年台慶劇之一。（資料圖片）