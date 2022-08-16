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16/08/2022

最想挑戰的技能 何廣沛︰補鐘學揸棍波車

#何廣沛 #賴慰玲 #朱智賢
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　　【晴報專訊】不少藝人為了拍戲，特地學習一身技能，但總有難以克服的失敗時候。自覺駕駛技術了得的何廣沛學揸棍波古董車，誰知換來教車師傅一句「揸番自動波」；自幼習舞的朱智賢竟然未能成功做一字馬，他們表示下定決心要挑戰成功。

 

何廣沛笑言學習駕駛棍波車後，才知道自己在技術上有所不足。

 

　　何廣沛本身已有自動波車牌，直至多年前拍攝無綫劇《財神駕到》時，因需要駕駛一輛60年代的棍波古董車，所以隨教車師傅上堂學習。他表示︰「上咗一堂之後，師傅就同我講『你都係揸番自動波啦』，原來我無呢方面嘅天份，我以為自己嘅駕駛技術都幾叻，加上本身已經有自動波concept（概念），唔係一張白紙，真係無諗過原來揸棍波咁難。」

 

何廣沛在《財神駕到》中與黎耀祥演對手戲。（網上截圖）

 

　　何廣沛又憶述拍攝《財》劇時的點滴︰「當時工作人員要先控制好部車，我再坐上去，不過之後只可以行直綫，如果要我轉彎或轉波就搞唔掂。」何廣沛笑言其棍波駕駛技術只能應付拍攝需要，無信心在路面駕駛，因此他希望有時間多學幾堂，克服這個難題。

 

何廣沛本月初34歲生日，與新劇《你好，我的大夫》拍檔齊齊慶祝。（IG圖片）

 

朱智賢︰練成一字馬

 

朱朱試過做一字馬時受傷，自始留下陰影。

 

　　港姐出身的朱智賢（朱朱），雖然自小習舞，但因天生筋骨硬，一直未能做到一字馬。她說︰「細個嗰陣，見好多女仔都做到好多唔同動作，但自己點都拉唔到，所以好唔開心；大個咗後先知道要捱住痛拉筋，就做到呢啲動作。早排練得勤力，筋骨好似柔軟咗，但依家少練習就打回原形。」

 

　　朱朱又直言對一字馬有陰影︰「我試過差啲壓到落地，但個人就開始心急，唔小心拉傷咗，最後休息咗幾個月…到依家仲有陰影，擔心去得太盡會再整傷。」不過，她為自己訂下目標，希望今年內能成功做到一字馬，她表示︰「我會努力衝破心理障礙，先天不足，後天努力嘛！」

 

朱朱穿上運動背心行山，大曬小蠻腰。（IG圖片）

 

賴慰玲︰趁後生玩滑翔傘

 

賴慰玲笑言刺激活動要趁早嘗試。

 

　　賴慰玲笑言最大的挑戰，是想趁後生一嘗玩滑翔傘的滋味。她說︰「從來未玩過（滑翔傘），真係好大挑戰，雖然我無畏高，仲試過連續玩十次跳樓機，但依家已經唔得。不過滑翔傘、笨豬跳，一生人點都要玩一次，因為我好鍾意飛上天嘅感覺。」十足大細路的她，還想跟兒子一起玩飛索，原來她曾讓四歲多的囝囝獨個兒玩飛索，囝囝竟然完全不怕，玩得十分開心，似乎遺傳了她的貪玩基因！

 

四歲兒子遺傳賴慰玲的貪玩基因。（IG圖片）

 

　　賴慰玲解釋為何堅持要玩一次滑翔傘：「就係因為依家仲未知驚，但隨住年紀愈大，就開始愈細膽，之前張振朗拍節目玩過滑翔傘，我叫佢帶埋我去玩呀！所以希望快啲可以去外地，盡情玩呢類活動。」

 

轉載自: 晴報

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