通脹發難 投資艱難 退休有難

市悶，無乜好寫，找來1995年4月8日舊文供大家參考。此文雖寫於95年，但今時閣下如有強積金，都是要蝕。為何「蝕史」會重複？先看舊文。文末才談如何避蝕。

幼時常遭父執輩教訓，黃毛小子，不知世界艱難，現時不勤力，他日就知辛苦。如你現屆退休，你不必用他日世界艱難來嚇後輩，叫他們以你為艱難之「樣辦」，已經夠嚇。

現時退休，跟在50年代退休，大不相同。50年代，香港物價相對穩定。白粥每碗五仙，也賣上好幾年，今時是差不多每次吃白粥，都發覺價錢貴了，物價雖未至如30年代金圓券風潮時之一日三變，但一年一變已成必然。用經濟學術語是通脹發難。通脹上升得最厲害時，便稱為脫韁性通脹（Runaway Inflation）。

（iStock）

脫韁性通脹並非歷史

不要以為脫韁性通脹已成歷史。數年前蘇聯、東歐、南美洲多國的年通脹率便達到幾百，以至上千巴仙。有這種通脹時，物價年內可升數倍至百倍，正合百物騰貴之語。那時有甚麼東西最平？三樣：銀紙、性命、人的尊嚴。

理論上，當通脹大幅飈升時，只要不持銀紙，便可免難。那麼及時轉持股票、黃金又如何？一樣不妥，因為公司未必能將原料的貴價，轉嫁予消費者。結果是公司積貨，至資金周轉不來而倒閉，那些股票將較銀紙更快成為廢紙。平時黃金會值錢，但肚餓時，一斤黃金未必能及一斤番薯來得有用。

估計這種脫韁性通脹的災難，我們應不會遇上，但十巴仙或以上的年通脹率，在可見將來，應是香港的必然現象。要解除通脹這難，我們的投資必需要有年越十巴仙或以上，即等同或高於通脹的增長。

附表過去十二年來退休基金的投資年回報率顯示，只有百分五的退休基金，投資回報極差，於最近數年，回報低於通脹。其中，又有一年的回報率值得大家十分留意，這年是1994年。

九成五基金94年輸錢

九成五的基金，都於該年輸錢，表現最好的頭五巴仙基金，也輸百分之一點二，連同該年通脹十巴仙，即表現最好的一批，也跑輸通脹十一巴仙，其餘的更不用說。

為甚麼1994年的基金投資回報這麼差？因為該年全球的投資界，出現前所未有的股、債、匯三方俱蝕之局。且慢，日圓、馬克不是升了嗎？怎是三方俱蝕？不錯，如果94年單持日圓、馬克，即全線只持這兩種貨幣的現金，還可不蝕，但如買入日股、馬克債券，則匯價所賺，肯定不能抵上股價、債價上的損失，仍然要蝕。

94年投資艱難，是否只屬單個流年不利？不少人希望如此，筆者也主觀希望如此，客觀現實顯示未必如此。

大家可能記得87股災，一日跌去千點，要走貨也走不了。94年又是否容易走貨？絕不（圖一）。

94年1月6日，恒指最高見12138點，94年1月7日，最低見10611點，兩日跌去1,500多點，在點數幅度上，跟87股災無大分別，不過94年初，大家或許沒有這個大跌的危機感，是因為恒指是在萬二點跌去千多點，跟87股災時在3900點跌去千多點，以百分比計，當然是87較94跌得多，實際情況又如何？

筆者知悉，不少本港王牌退休基金，87年時沒有虧，但94年則虧了，反映到94年的跌市，看似不危，其實危之又危。另一值得大家注意的是，自87年以來，所有的跌市都是一刀切式的急跌，87年的股災，89年的「六四」，90年的中東戰爭，以及94年的跌市，都是使投資者，包括基金經理，走無可走的。亦是因為這樣，不少基金經理和投資者，在94年的跌市，是要局蝕的（圖二）。

當通脹仍有十巴仙增幅的小難，投資前景又倍見艱難之時，怎樣才可使退休無難或少些難？

不少人都忠告，公積金、強積金投資是長線投資，不必理會一年兩載的虧損，不過筆者並不同意此說。

作為自己強積金的「老細」，是應對資金投資甚麼範疇有決定權，而不是光交了予「專業人士」便是。病人有癌症，都可以決定要不要做化療，但一決定了要做化療，其中具體細節就要全交醫生處理。同樣，作為自己強積金的老細，你可決定是否投資，定是持現金，這是作為自己強積金老細的唯一應有的權利和可以保障自己權益的決策。

一般被建議的強積金投資是投於個均衡基金，即是40%股、60%債券，又或60%股、40%債券。其義是在普通加息期裏息升股跌，息跌股升，股債都有時，就博個公死（息升即經濟好）股有得賺，婆死（息跌即經濟差）債有得賺。但今時因為央行忽視通脹危機，一到通脹急升時，就會如95年、2000年、2008年時一樣，股、債、匯齊跌。

高通脹時 先揸現金

所有基金經理的戒條是，要盡量將資金去投資，但在個股、債、匯都跌的時刻，而強積金基金經理又不可以用衍生工具去對冲下跌損失時，就只好局蝕。要蝕，不是他們投資技藝不佳，而是法規限制了他們不可以使出招數讓各位的強積金不蝕。怎好？

靠自己。

一般情況，的確你的資金應交由基金經理去處理，買甚麼、乜價買，他們是專才，你唯一要取回決策權的是：你要看高通脹是否來。如今時，如認為高通脹會重來，就應決定退出投資股、債、匯，通知你的強積金管理者，不揸股、債、匯，只揸現金，即港元。到通脹回下，便轉揸回股、債、匯。嘩！我唔知通脹幾時來、幾時去噃！證監教導，投資先求知，學啦，睇報紙啦，聽下財經新聞啦。記住，你不理財，財不理你，等蝕囉。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。