MIRROR演唱會退票安排｜全數退款VS保留門票等MIRROR下年開騷？鏡粉：等幾耐都等！一文睇晒退票手續及須知

早前MIRROR紅館演唱會發生「大螢幕墜落」意外，受事件影響，演唱會即時腰斬，此後舉行的場次也全部取消！由康文署牽頭負責調查事件的工作小組稱，有跡象顯示，其中一個事故原因可能是「鋼索出現金屬疲勞引致斷裂」，仍不排除其他肇事原因；於意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時仍然留醫，其父多次發代禱信透露阿Mo最新情況，並呼籲關心兒子的人繼續為其一家禱告守望。至於MIRROR紅館演唱會主辦單位大國文化及MakerVille日前終於打破沉默，宣布MIRROR和公司一起決定暫停MIRROR於8、9月的公開活動，至昨日（8月15日）則公布MIRROR紅館演唱會受影響場次的退票安排！

（圖源：MakerVille）

【MIRROR演唱會退票退款安排】

可供退票退款的MIRROR紅館演唱會場次：7月28日至31日、8月2日至6日（共9場）

退票退款申請時段：2022年9月15日下午1時至2023 年9月14日晚上8時

A. 所有經Urbtix城市售票網、Cityline購票通或直接經主辦機構購買門票（包括MIRO特別場、MIRO獨家專享門票網上抽籤認購活動、MOX信用卡優先訂票及Citi The Club信用卡優先訂票）之持票人士均可：

1. 於2022年9月15日至2023年9月14日申請退票退款。退款金額會按門票面值以港幣計算，並將連同購票網站平台之手續費或購票行政費一併退款（詳情請參閱退票退款流程）; 或

2. 保留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會（「指定演出」）同等票面價值的門票。主辦機構將不遲於2023年9月14日公佈成功安排指定演出與否，詳情請密切留意Music Nation及MakerVille在社交媒體的公佈。

B. 所有經「FWD富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，相關退款手續由該等合作商戶各自負責辦理。相關持票人士亦可選擇保留門票以作日後可能兌換指定演出之同等票面價值的門票。有關詳情敬請留意「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」的通知。

C. 所有經MakeALive購買網上直播門票之人士將獲全數退款，請留意MakeALive發出的相關電郵。退款將於6至8個星期內存入MakeALive客戶購買門票之信用卡戶口，而退款所需的實際時間，則取決於信用卡的發卡銀行。

持有上述9場演出場次門票的持票人士，請帶同︰

1. 已填妥及簽署之「演唱會退票退款申請表格」（按此下載）

2. 完整有效之門票正本

於下列時間及地點現場辦理退票退款申請手續（持票人士須同時出示其身份證明文件正本以作身份核對之用）：

1. 主辦機構退票退款櫃位

地址：九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心8樓899室

開放日期及時間：

2022年9月15日－2022年11月14日（逢星期一至六下午1時–晚上8時）

2022年11月15日－2023年9月14日（逢星期一至五下午1時—晚上8時）

2. 東區電訊大廈

地址：銅鑼灣禮頓道38號東區電訊大廈15樓

開放日期及時間：

2022年 9月15日－2022年11月14日

（逢星期一至六下午1時—晚上8時）

如申請退票退款之持票人士未能親身辦理退票退款申請手續，可授權他人帶同已填妥及簽署之「演唱會退票退款申請表格」、完整有效之門票正本，以及申請退票退款之持票人士的身份證明文件影印本辦理有關手續。該獲授權人須同時出示其身份證明文件正本以作身份核對之用。

然而對不少「鏡粉」來說，相較於追究事故責任、為受傷舞者集氣祝福、促請正視舞台安全問題，MIRROR演唱會退票安排似乎並不是他們目前最關注的事！有渴望再見到12子再踏舞台的「鏡粉」更堅持絕不退票：「等幾耐都等！」

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