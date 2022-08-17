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17/08/2022

通關後就會出現賠訂重售

#樓市 #買樓 #通關
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日唱淡樓市的評論如鋪天蓋地，除了一般的評論員之外，地產界的代理以及部分投資者都睇淡樓市，理論上咁多人睇淡樓市，應該是眾說紛紜，有數不盡睇淡樓市理由，但歸納各人的表述，樓市下跌的理由只一個，一劍鎮神州，就是加息，彷佛加息一定會令樓市下跌，既然如此，不用研究影響樓市的其他因素，專注加息便可以。

 

（資料圖片）

 

　　而事實上有一個因素對樓市影響比加息大得多，就是開關，如果政府解封，我估計有七八成機會樓市會急升。但很可惜，在每日4、5千宗確診之下，開關變得遙遙無期，香港唔開關，唔好講樓市上升，唔大跌已經偷笑。不過，總算守得雲開見月明，特首李家超在上星期一早上送給市民一份大禮，檢疫日期改為3+4，3日酒店隔離，4日家居檢疫，可以出外、返工、去朋友家裏，但不能夠堂食，雖然今次並不是全面解封，但可以理解，這並不是一小步，如果疫情沒有惡化，下一步就是全面解封。

 

　　大家唔好以為全香港都會歡迎政府解封，我估計會有一小撮人不滿意，就是那些最近賣了樓的業主，他們最關心的事就是加息，最擔心的事就是解封，開心的事仍未到來，擔心的已經發生。那些業主的心理質素是很脆弱，他們見到希望的事沒有發生，唔希望的事已經局部出現，如果被人嚇一嚇，隨時會賠訂重售，甚至唔賣。

 

 

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