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16/08/2022

2022香港大學生理想僱主排行榜大公開！Google、Apple穩守頭5位？除了政府，畢業生最想入邊間公司？

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Text: Christy Yiu

　　不經不覺又到畢業季！相信不少畢業生已開始踏入求職階段，準備展開人生新一頁！最近Universum就公布了最新「香港大學生理想僱主排行榜」，不少大企業如摩根大通、Google、Apple等都有上榜！你心儀的公司又排第幾？

 

商科學生：最想入摩根大通！

 

　　Universum今年問了全港9間大學，一共超過4,500名學生來自不同學科的學生，並調查了畢業生對工作條件以及期望，整合出各科學生的理想僱主排行榜！先來看看商科學生心目中的理想僱主，頭5位分別是：摩根大通、滙豐銀行、Google、香港特區政府以及Apple。以上企業已是連續3年商科學生心目中的頭5位理想僱主，惟Google由連續兩年冠跌至第三位，而摩根大通則由上年第二位晉升至Top1！

 

（圖片來源：istock）

 

IT生望入Google、Apple；文科生想入迪士尼

 

　　在工程或自然學科類別，頭5位則為：香港特區政府、Google、Apple、Microsoft以及摩根大通。值得留意的是，香港特區政府、Google以及Apple自2020年起已穩守頭3位，至今仍沒改變！而Microsoft和摩根大通則是3年來首次晉身Top 5 之位。

 

　　而IT學生頭5位的理想僱主依次為：Google、Micosoft、Apple、Facebook以及IBM，以上企業同樣是連續2年IT學生心目中的頭5位理想僱主！至於人文學科或教育系的畢業生，理想僱主則為：香港特區政府、香港迪士尼樂園、Google、Apple以及華特迪士尼公司。

 

期望月薪：$25.3k！

 

　　在期望薪酬方面，應屆畢業生期望年薪為$30.3萬元，月薪則為$25,300元，較去年上升19%；而男學生平均期望年薪為$31.77萬元，女學生平均期望年薪則為$29.53萬元，相差約7%。不過現實總有落差，各位職場小薯，你們的月薪也有達至當初的期望薪酬嗎？

 

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