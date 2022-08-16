  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

16/08/2022

今年熱浪特別多！炎熱天氣總想起東南亞美食！酸辣開胃食譜：泰式羅勒炒豆腐碎

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #無肉 #走肉 #素食譜 #泰國菜 #東南亞美食 #酸辣 #泰式羅勒炒豆腐碎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　氣候變遷，已經聽到麻木了？！這個夏天，中午時分走在外頭，那股直逼五臟六腑的熱力；看看不斷的颱風天來襲，整天下著狂風暴雨的兩周，足已教你明白，甚麼叫做極端氣候。不只是香港和台灣，英國也出現了四十年來的旱季，在空拍圖看來，倫敦多處河流露出了光脫脫的河床。

 

　　夏天熱辣辣（香港常用語，有溫度很高，味道辛辣的意思），特別想吃一點越式和泰式的食物。在台北，要找到有提供越和泰式素食的餐廳不多。難得找得上，不知道，是不是沒有了魚露的關係（東南亞的食物很多時候，會用魚露為佐料），總是少了一份味道似的，不夠入味。

 

　　熱浪，是今年夏天的尋常事，不單只在亞洲地區受苦連天，就連歐美等地也深受熱浪的影響：英國中午的溫度可以高達30度；加拿大廣泛地區，苦受炎熱的天氣影響，昆蟲數量比平時多，引發人們對相關疾病的擔憂；而法國自六月起，亦無情地因為過熱的氣溫，發生了多宗異常的山火。

 

　　東南亞美食，以酸和辣為主。有說，吃辣之後，人體體溫隨之上升發燙，令身體各部位血管忍不住擴張來散熱，這樣，就達散熱消暑的作用。至於酸呢，由於天氣炎熱，流汗較多，吃酸咪咪的食物，有說能有助身體止汗，防止出汗過多而耗氣傷陰。既然好吃的泰式走肉菜不好找，那不如自己來弄一番？沒了魚露，改用泰國飲料和食物中，常用的羅望子醬，配以新鮮的辣椒，酸和辣一併來，不知道能不能清暑一下下呢？

 

下頁睇「泰式羅勒炒豆腐碎」點整

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #無肉 #走肉 #素食譜 #泰國菜 #東南亞美食 #酸辣 #泰式羅勒炒豆腐碎

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk