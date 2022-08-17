被傳與陳自瑤11年夫妻情斷 王浩信否認離婚︰一切安好

【晴報專訊】現年39歲的視帝王浩信與太太陳自瑤（YoYo）多年來屢傳婚變，昨日有周刊指男方已透過律師辦理離婚手續，狠心斬斷11年夫妻情，更有傳大受打擊的YoYo要接受另類療法紓解負面情緒。不過，身在內地的浩信昨日透過工作人員否認「分訊」，更親自出po闢謠；YoYo亦同時公開澄清，粉碎婚變傳聞。

浩信早前宣傳電影《心裏美》時大談囡囡王靖喬，又指愛女是他的最強後盾。（資料圖片）

浩信去年初贏視帝時答謝老婆，台下的YoYo立即黑面，成為網民熱話。（網上截圖）



王浩信與陳自瑤育有十歲女兒王靖喬，男方近年進軍內地拍攝網絡大電影及綜藝節目，主演的港產片《心裏美》早前亦上映，事業步步高升。至於YoYo亦備受無綫力捧，在新劇《婚後事》更升呢女主角，夫妻各有各忙。雖然他們過去五年來多次傳出婚變，但去年九月他們難得夫妻檔合體，出席周勵淇的生日派對；其後二人在社交網偶有互動，似乎關係逐漸好轉。不過，昨日有周刊大爆浩信透過律師入紙申請與YoYo離婚。

YoYo早前發布噴血性感相，大曬女人味。（資料圖片）

浩信（前排右）及YoYo（後排右）去年在飯局中激罕合體。（資料圖片）



「分訊」登微博熱搜



周刊指，浩信與YoYo曾約見婚姻輔導員希望挽救婚姻，可惜徒勞無功；加上有感囡囡年紀漸長，二人痛定思痛選擇離婚，協議女兒由他們共同撫養。然而，有指二人決定離婚後，Yoyo要接受另類療法紓解負能量；至於浩信則專心事業，除了北上發展，更有意開設經理人公司做老闆，打算簽約劍擊運動員佘繕妡成旗下藝人。其實，浩信雖是有婦之夫，但過往曾與黃心穎、蔡思貝、江嘉敏等花旦傳緋聞，如今離婚傳聞「似層層」，不但令本地網民熱議，在內地更登上微博熱搜。

傳浩信有意力捧劍擊女神佘繕妡轉戰娛圈。（資料圖片）



樂易玲開腔撑愛將

浩信分享穿背心曬麒麟臂的工作相，並留言澄清不實報道。（微博圖片）



浩信昨日透過工作人員向內地傳媒澄清道：「一切安好，並無此事，無意佔用公共資源，感謝關心。」其後他在微博上載身在錄音室的照片，留言「一切安好」，並感謝各界關心。同時，YoYo也在FB發帖闢謠︰「對於今天（昨日）不是事實的報道，不作任何回應了！」此外，無綫高層樂易玲亦特地出po維護兩位愛將：「浩信同YoYo都係我好上心的一對仔女，所以今日（昨日）見到不是事實的報道也被嚇了一跳！他倆都在忙拍劇，希望心情唔好受到影響。」她又hashtag「感情事當事人清楚便夠」，落力為事件降溫。