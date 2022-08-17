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17/08/2022

涉光顧無牌按摩院 供稱曾訪4至5次 蔡展鵬︰沒接受性服務

#蔡展鵬 #無牌按摩院
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　　【晴報專訊】時任國安處處長蔡展鵬疑於去年光顧無牌按摩院時遇上警方巡查，4名男女被控管理賣淫場所等6罪一案昨續審。

　　蔡展鵬以辯方證人身份供稱，曾到訪按摩院4至5次，每次均沒有人向他提議性服務，他亦未曾接受過性服務。控辯雙方舉證完畢，案件將於9月23日續訊。

　　案中4名被告昨被裁定表證成立，均不出庭作供，男被告傳召現為警務處人事及訓練處處長蔡展鵬作供。蔡供稱，去年3月19日曾到訪涉案按摩院Viet Spa，當天警方突擊上門調查，蔡正與1名年輕女子同處房內。

 

蔡展鵬昨日在庭上稱，以個人身份到訪按摩院，與公職無關。


　　蔡承認，自2020年中起累計到訪Viet Spa約4至5次，平均逗留約1小時，每次均在房內與1名女子共處，接受相同服務。案發當日約1周前亦曾到訪，但不清楚之前有否見過當日服務他的女子。

稱無人提議性服務

　　蔡供稱，每次到訪均沒有人向他提議性服務，亦否認曾接受任何性服務，包括摩擦性器官服務。蔡亦指在場內外亦沒有看見可提供性服務的暗示，亦不相信場內會提供性服務。辯方問及，蔡每次到按摩院時，是否由同1名女技師按摩，蔡供稱「我無揀，亦唔一樣」。

　　蔡在控方盤問下，承認以個人身份到訪按摩院，與公職無關，對於當日的掃黃行動亦不知情，也沒有控制權。蔡同意，他無法確認按摩院有否持牌，對場所的觀察限於個人判斷，亦限於公眾區域和曾到過的房間。蔡強調，並不認識場內管理人或員工，他查詢過的問題亦只是有關按摩服務。

　　控辯雙方舉證完畢，案件押後待雙方進行結案陳詞。

　　4名被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業），分別被控於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、及沒有有效牌照的按摩院。

轉載自: 晴報

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