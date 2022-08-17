長新冠長者胡亂補身，小心愈補愈虛！中醫：「陽轉陰」要盡快對症調理、補益正氣！喉嚨乾、疲倦腦霧食療推介

疫情下，「長新冠」個案急升，不少人反映康復後出現腦霧、疲倦等症狀。有中醫師表示，中醫角度認為是「外邪入裏」傷及各臟腑，尤其是體弱長者，可針對症狀調理。惟不少人胡亂補身，例如伴隨黃痰仍吃潤肺食物，如沙參、玉竹，或為痊癒而服用北耆、黨參等補氣湯水，結果愈補愈虛。

註冊中醫師倪詠梅

註冊中醫師倪詠梅表示，長新冠是指確診後，持續超過4星期甚至數月出現疲倦、腦霧、失眠、月經失調、消化系統問題等症狀，近來每日都有1至2人因長新冠求診。她指長者身體較虛弱，屬腎虛、氣血虧虛，且伴有多種慢性病，如糖尿病、心臟病、高血壓等，如未有接種疫苗，更會缺少免疫力，致病情加劇，更易出現心悸、胸部疼痛、咳嗽、關節或肌肉疼痛等。

病邪入人體 傷及各臟腑

她解釋，在中醫角度，新冠肺炎屬「時疫」、「外邪」，當入侵人體後，需要人體正氣以「抗邪外出」。由於長者的腎氣較年輕人弱，導致元氣不足，若遇上新冠肺炎這類「外邪」，身體正氣不足以「抗邪」，便會出現中醫稱為「外邪入裏」的情況，傷及各個臟腑，造成不適。

不少長新冠患者會出現腦霧，她指，中醫認為是因「久病及腎」，新冠肺炎是「大病」，嚴重者可傷腎，而腎主腦及人的元氣精力，新冠肺炎病邪深入人體，致腦髓空虛、思維減慢、記性轉差，並出現慢性疲勞。

倪續說，過去1年有不少長新冠患者「亂補身」。她指，大部分人確診後會出現肺燥症狀，如乾咳、喉中有黏痰、痰白、口乾，可多吃潤肺食物如雪耳、沙參、玉竹等，但部分人屬肺熱夾濕，即使檢測轉陰性後仍有大量黃痰，如再以潤肺補身，反會令痰量增加；亦有肺燥者大量飲用薑茶、食用薑粉、黃薑粉等，加劇肺燥症狀，甚至有人未痊癒便飲用北耆、黨參等補氣湯水，令餘下的「外邪」難出，更感疲倦、喉乾、腹痛。

按症狀調理 宜及早治療

她稱，中醫會視乎病邪影響的臟腑來調理，如咳嗽喉乾，多屬肺燥津傷，應用益氣生津的藥物，如太子參、天花粉等；如出現腦霧則以益氣補腦、補腎為主，如黃耆、黨參、杜仲等。她建議長者檢測「陽轉陰」後，應盡快接受治療，補益正氣，減少長新冠出現，若長新冠症狀出現2至3個月後才求診，當臟腑受損、正氣大虛時，便需時「補回來」。