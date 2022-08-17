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17/08/2022

軟銀為何轉軚即沽阿里(09988)？

#理財 #軟銀 #阿里巴巴 #實物交收
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，我跟姊妹Alice談到阿里巴巴（09988-SW，下稱阿里）的大股東軟銀集團，以預付遠期合約方式減持阿里的原因。

 

　　誰不知，就在我的文章上線當晚（上周三），軟銀就發通告，表示已經決定提前用實物結算方式，交割有關的預付遠期合約，涉及約2.42億股阿里的ADR（每份ADR等於8股阿里的普通股），預計8月中旬開始實物結算，並於9月底完成。

 

（iStock）

 

　　軟銀預計，交易完成後，將在9月底止的財務報表中，以4.6萬億日圓的收益入帳，包括結算預付遠期合約錄得1.5萬億日圓（約882億港元）、阿里股份的重估收益2.4萬億日圓（約1411億港元），以及預付遠期合約的衍生收益7000億日圓（約411億港元）。

 

　　而交易完成後，軟銀持有的阿里股份，比重會由6月底時披露的23.7%，大幅下降至14.6%。

 

　　軟銀也不忘補充投資者最關心或最擔心的問題，那就是，接了貨的投資銀行會否馬上在市場沽售（這些遠期合約是跟高盛、瑞穗和瑞銀等投資銀行安排的）。

 

　　根據軟銀的說法，這些投資銀行都已經做了對沖，不會即時或額外地在市場沽售阿里的股份。這一點從消息曝光後，阿里股價不跌反升而得到確認。

 

　　聽到這個消息之後，Alice又再WhatsApp我，問我軟銀到底搞邊科？！

 

　　「又會轉軚得咁快？軟銀是否很缺錢？」

 

　　「這個都幾肯定了。我問妳，之前我提到，軟銀用預付遠前合約方式去出售阿里，但就加了可以用實物、現金或兩者混合方式結算有關合約，背後是甚麼原因呢？」

 

　　「妳說是進可攻，退可守，因為萬一軟銀『估錯』了，阿里股價在合約到期時升了，那就用現金結算，然後繼續持有阿里的股票，以賺更多。」

 

　　「果然清醒兼聰明，但今次她們突然決定提前以實物完成交收，她們自己的說法是：『考慮到目前股市環境充滿挑戰，並且可能會持續很長時間，雖然公司可以選擇以現金、實物或混合模式結算預付遠期合約，但通過提早結算這些預付遠期合約，能夠消除對未來現金流出的擔憂，並進一步降低與預付遠期合約相關的成本。』即是日後如果阿里股價升了，她們要用現金結算，似乎也有很大壓力，所以寧願一了百了，提早以實物交收算了。」

 

　　「即是軟銀缺錢得好嚴重？」

 

　　「這個不用說了。而且，她們也指出，投資銀行也不是蠢的，條款對客戶愈有利，要不就是接貨價很低，要不就是要付額外成本。所以，為了免除這些不明朗因素，她們最終選擇即時以實物交收算了。」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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