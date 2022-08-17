將拖羅、海膽放一旁好嗎？嘗一次京都懷石料理！夏日限定鹽燒和歌山野生鮎魚、宮崎粟米天婦羅、熊本小玉西瓜，以味蕾感受日本夏之風物

疫情不散，隔離還在，前往京都遙遙無期，為撫慰一眾朋友的情感，較早前我在千禧新世界香港酒店的嵯峨野Sagano日本餐廳舉辦了一場京都懷石料理晚宴……

要在香港主辦一場京都口味的宴會，選擇實在不太多，幸好嵯峨野的日菜總廚苗加昌彥是出生於京都，主理傳統京都懷石料理有很多年經驗，我於4月初吃過感覺十分不錯，於是就弄一場京都仲夏口味聚會。

日本料理在香港真是很受歡迎，因此甫吹雞便一呼百應，轉眼間就爆滿，但不代表過程全是一帆風順（但都算順利），當晚參加者都有不同意見。

我猜，主要的原因，是傳統的京都懷石料理，跟香港人期望或習慣的日本飲食，是有一定的差異。香港人一向都崇尚江戶前壽司、大大盤的刺身、入口即化的和牛，現今更愈來愈傾向IG化的菜式，壽司最好是滿瀉著吞拿魚蓉和三文魚籽，海膽必須是一板又一板地上枱，跟京都懷石料理的內容與格局相距甚遠。以至在宴會開始之前，我忽然間有點panic，擔心滿足不了參加者的嘴巴、眼睛和心。

最終都叫做順利完結，只是在過程中，有不少菜式是需要加以解釋，不妨在這裏分享一下。

在嵯峨野搞了一次懷石料理飯局，共50人出席，剛好坐滿整個大廳。

當晚的懷石料理菜單，某程度上反映了仲夏的情懷與口味。

最先上枱的前菜和刺身，都如預期的清鮮美味，醬漬螢光魷魚很香濃惹味，鯛魚刺身雖然本身味道偏淡，卻是極度新鮮，討好程度不遜於吞拿魚腩及牡丹蝦。只是，不少人會期望懷石料理的賣相是很驚艷，當擺盤方面偏向平實簡潔，就難免令一些人感到少少失望。我猜，要同一時間準備50道菜式，有可能在賣相上未能兼顧得盡善盡美，若能再靚一點，開頭開得好，食客被逗得開心，接下去會更為容易。

前菜，包括魚素麵伴三文魚籽、溫室番茄伴洋葱沙律、火炙粒貝及菠菜伴芝麻汁、醬漬螢光魷魚。

刺身，共有三款，包括吞拿魚腩、鯛魚及牡丹蝦，吞拿魚腩和牡丹蝦都如預期好吃，驚喜反而是本身偏淡味但極之新鮮的鯛魚片。

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