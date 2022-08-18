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18/08/2022

港新症創逾4個月高 兩周1.5萬長者染疫

#肺炎疫情 #長者
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　　【晴報專訊】本港昨錄5,563宗本地個案，創逾4個月新高。衞生防護中心指，年逾6旬患者升勢明顯，以社區長者為主，本月上旬有逾1.5萬長者感染，較7月底增2成。醫管局指，長者佔昨新入院個案逾6成，留院及重症患者佔逾8成。

 

不少在社區的長者未齊針，重症死亡及風險較高。

 

　　昨5,757人確診，5,563人為本地感染。傳染病處主任歐家榮指，本月1日至14日有逾1.5萬名60歲以上患者，佔總個案24.5%，較上月18至31日的1.3萬人多近2成。歐指，院舍長者接種率高，且7成人曾染疫，故未齊針於社區的長者風險更高，「年逾6旬者如無打針，病死率達8.63%，即12人中便有1人病死。」

 

香港仔翡翠長者之家爆疫 全幢撤離

 

　　醫管局總行政經理劉家獻指，6旬患者佔新入院個案逾6成，佔留院及重症逾8成；而患癌或長期病患，染疫後有更高病危風險更應打針。他指，昨4名死者中3人未齊針，有69歲翁患淋巴癌要化療，僅打2針，服抗病毒藥仍離世。而當局有主動查問長者病況，惟有人不懂回覆留言，或「甩底」無依約去指定診所；且有人取口服藥後，僅吃1、2日便停藥，影響效果。

 

　　劉補充，因長者普遍留院10至14日，病床壓力大，若單日新入院者增至300人，將啟動第3階段病床計劃，叫停更多非緊急服務；而重啟亞博館因需調動醫護，會先用醫院病床。

 

　　另有4間院舍爆疫，香港仔翡翠長者之家9人感染，因確診的登記護士及照顧員在多個樓層派藥或餵飯，全幢5層88名院友要撤離檢疫。歐指，過去數周疫情升勢放緩，惟單日確診由7月初約3,000宗升至近日逾5,000宗，且BA.5比例持續升，社區傳播或再增。至於27個月大男童，基因分析證染BA.2；5歲9個大女童仍危殆。

 

　　另105名病人獲轉往私院，16人是新冠患者。對醫衞局局長盧寵茂指有人拒轉院，劉指現時主要挑選康復或療養期患者轉院，有部分「嫌遠」或擔心住院費貴拒絕，重申轉院者不需交額外費用。

 

 

轉載自: 晴報

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