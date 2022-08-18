  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/08/2022

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今年環球大旱，對今年末及明年的糧價會有大影響，糧價將升，用粟米、穀物來飼養的肉牛，其價亦將升，豬肉價亦如是，此即今年的食品通脹將升。

 

 

　　歐美不少土地已乾涸（圖一），CNN報道部分意大利農夫會失去八成農收。

 

　　在法國也相若，上月法國降雨只9.7mm，即0.38吋，7月的降雨較1991年至今減少了84%。是自1961年以來最乾旱的，法國是世界上第四個小麥出口國和第五大玉米出口國。

 

全球旱情嚴峻 缺糧推升通脹

 

　　德國也旱，萊茵河水位已降至危險水平，而萊茵河河運是承載了德國河運的八成量，河運不暢，德國經濟將滯。

 

　　德州的Dallas可作為美國西部乾旱的代表，Dallas已有67天無雨，較2000年的85天無雨有得比。德州有24.7萬個農場和牧場，不少牧場要提早屠牛。因為飼料不夠，結果是2023和2024年時美國的牛肉供應有斷層，肉價將高踞不下。

 

　　旱，並不是不常見，但歐美旱成如斯，是少見之事，結果？

 

　　2023年環球人類將缺糧。

 

　　為甚麼要講糧？因為這觸及通脹及人道危機。通脹，傳媒多報道，但每11秒，就有一位小孩因營養不良而死，就少有人知，你今時知道了，請由自己做起要惜食，亦要教導家中小孩惜食。

 

　　十分無奈，要繼續講錢而不講人命，小孩之命！

 

　　食不足不是只出現在非洲，在美國加州也發現。

 

　　在加州的亞馬遜倉庫員工發起罷工，原因是：

 

　　「We're not making enough to save anything……If something goes wrong with my car, I don't have savings. I can't afford to eat healthy food. I have to buy chicken nuggets or noodles,」 said Sara Fee, a lead organizer of Inland Empire Amazon Workers United, who sorts packages at the air hub.

 

 

　　他們入不敷支，致食不好，車無錢修，病無錢醫，故他們要求（圖四）：

 

 

　　資方總回應，叫他們用Gas Buddy去省錢（圖五）：

 

　　亞馬遜工人罷工發展後續如何，待發展，但可以肯定，美國工人的工資好歹也要上漲，亞馬遜為轉嫁成本上升，其貨價亦不得不漲。不利美儲局去遏通脹。

 

 

　　除了糧食外，美國的棉產亦因乾旱而失收。德州是種棉大省，圖二是德州乾旱圖，美國農業部，估計棉產會跌1,257萬包，是近十年來最低的，故期棉價格升（圖三）。美儲局要遏通脹又頭脹了。

 

　　中國的旱情也是嚴峻的，長江黃河上游已乾涸，有幸長江、黃河上中游之前築有不少水庫，亦有南水北調輔助，但估計今年秋糧是會較以往少收了的。

 

　　《紅星新聞》報道了，8月15日國務院新聞辦談國民經濟，國民經濟綜合統計司司長傅凌暉表示：初步預計，今年早稻產量和上年相比，基本相當。秋糧是全年糧食生產的大頭，目前各地晚稻等秋糧作物已基本完成了播種，江西、湖南、湖北等地晚稻基本栽在適播期。根據初步調查，今年秋糧播種面積有所增加，穩定全年糧食生產有較好基礎。從長勢來看，根據遙感長勢監測顯示，當前玉米、中稻、大豆等主要秋糧作物長勢和去年基本持平。

 

　　傅凌暉稱，但也要看到，南方持續高溫導致部分丘陵崗地和「望天田」等灌溉條件較差的地塊受旱，華北、東北降雨導致局部作物倒伏和農田積水。根據中國氣象局預測，今年我國汛期氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災害較重，呈現出「兩頭澇、中間旱」的態勢。8、9月份是秋糧產量形成的關鍵時期，要密切關注自然災害、病蟲害等對糧食生產的影響，重點要抓好農業防災減災，加強田間管理，紮實開展病蟲害防控，確保秋糧穩產豐收，全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上。

 

　　希望中國憑著以往建了的水利建設，能安度今年的旱情。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk