  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

19/08/2022

自認非精明人妻 「大花筒」王菀之遭老公禁止購物

#王菀之
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】王菀之（Ivana）由本月25日起，假香港演藝學院演出14場經典舞台劇《Proof求證》，飾演數學奇才的她，在現實生活中卻非精明人妻，不及老公蘇卓航（Eric So）般「數口精」；熱愛購物的她，更常被老公阻止做「大花筒」。不過，Ivana卻甘心被「食住」，還甜絲絲大讚老公細心。

 

 

　　《Proof求證》00年在美國百老匯首演，甫面世即橫掃業內多個最高榮譽獎項。今次王菀之與陳淑儀、吳鳳鳴及陳康一起演出，陳淑儀飾演Ivana父親、吳鳳鳴飾演其胞姐、陳康則飾演其男友，「我們四個都是數學奇才，陳淑儀是世界頂尖的數學家，我的角色雖然有數學天份，但我卻選擇全職照顧爸爸，家姐吳鳳鳴便一個人養起全家。」跟三位資深舞台劇演員合作，Ivana不覺緊張，更多的是對他們的信任，相信他們可以帶領自己入戲。

 

 

演舞台劇身兼多職

 

 

Ivana跟陳淑儀排戲時非常投入。（IG圖片）

 

　　身兼監製、劇本翻譯兼主演的Ivana，自然對劇情瞭如指掌，她指劇中主題「若需要證明，愛算甚麼？」，已清楚道出女主角的心理狀態，「角色以為愛就是會為你做任何事，但原來伴侶並不是這樣想。女主角跟男友因為愛與不愛、信與不信的問題而爭執，若要去證明愛，或對方不信任自己，即是已經不再愛對方，這條方程式，身為一個數學天才都計算不到。」女主角為了照顧爸爸而放棄學業，無朋友、無生活圈子，Ivana坦言現實中自己未必會如此偉大。

 

　　現實中的Ivana，數學天份當然不如女主角。「我對數學有興趣，只是我沒有這方面的資質。我覺得拆解一條數學題，就像拆解一條IQ題，也像搗破一單案件，好玩之處是要估計及證實某些東西，要用很多邏輯思維，是一個很好玩的遊戲。我從事音樂工作，音樂也是數學的一種，例如在這段時間裏面，這粒音符怎樣放，音符之間的距離就是數學。劇中有句對白說『數學都有音樂感』，我很認同。」

 

忙於演出舞台劇《最後禮物》的黃子華，特別為Ivana的舞台劇加持。（IG圖片）

 

忘形激讚老公

 

Ivana和老公Eric So結婚近七年，依然愛得如膠似漆。（資料圖片）

 

　　不少女生婚後變得精打細算，但成為人妻近七年的Ivana，自認不及老公「數口精」。她一談到老公便滔滔不絕，一臉仰慕。「我是個大情大性的人，比較粗心，相反老公很細心，例如我想買一樣東西，他會說『No，你買了都不會用』、『家中已有一樣的東西』，所以他在雕刻和繪畫方面才會這麼厲害，因為這些細微的事情，要很有耐性才能完成。」雖然遭老公阻止購物，但Ivana十分享受被另一半管束，證明夫妻結婚七年依然甜蜜。

 

與張敬軒兩小無猜

 

與張敬軒兩小無猜

 

　　Ivana早前為好友張敬軒的演唱會任嘉賓時，讀出一封手寫信，哽咽約定下輩子再見，事後有網民形容「有一種男女純友誼叫張敬軒王菀之」。對此Ivana笑說：「這就好了，幾浪漫，感覺好像一部日劇的名字。」她跟軒仔初出道時，經常孖公仔宣傳和出席活動，所以漸漸熟稔，「我們毫無芥蒂，可以說是識於微時、兩小無猜，這麼多年後都是一樣的感覺。」

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#王菀之

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk