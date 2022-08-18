農曆7月天災人禍頻發？不只演唱會事故、雨災、核廠遭炸！國際間還會讓子彈飛？如何避禍？

年初曾預告農曆七月恐有天災人禍、意外閃失。

到目前為止，驚嚇事件已包括：

一、玄學上有氣之將至這回事。在還差個多小時便步入農曆七月時，香港發生了MIRROR演唱會巨幕下墜意外，重創舞者，全城震撼，引起了許多恐慌激動和法律後果。

二、台灣迎來貝洛西後，即遭解放軍圍堵演練，真槍實彈，令中港台三地人民的神經為之一緊。

三、烏克蘭的札波羅結核電廠遭到轟炸，俄烏各指責對方。這是歐洲最大的核電廠，若有甚麼差池，後果不堪設想。

四、南韓豪雨成災，釀成地下室淹死人慘劇。

農曆七月可謂殺氣騰騰，看日曆，舊曆七月是由新曆7月29日至8月29日；論節氣，則是由8月7日立秋後至9月6日白露前。這段時期有許多突發事情，因在玄學上有爆炸性的衝撃！

今年立春八字：

年 壬（水）寅（木）

月 壬（水）寅（木）

日 戊（土）子（水）

時 甲（木）寅（木）

農曆七月是戊（土）申（金）月，與立春八字的天干地支極不friendly。立春八字用神為水木，但七月流月天干為戊土，尅水洩木；流月地支的申金又沖三寅，金木交戰，打到七彩。

戊土影響思維、情緒、決策

戊為厚土，也是立春八字的忌神，這樣厚土會令人頭腦欠清晰、情緒欠穩定和決策欠理智。

寅申沖：多意外災厄

寅和申都代表驛馬，立春八字中有三寅，已經動到飛起，再多流月有一個敵方陣營的申金殺到，雖然一金難敵三木，但斧頭連環飛劈，怎樣說都有損傷！

雖然現在港人外遊剛現曙光，不少人已急不及待，但農曆七月實在不是適合外遊的時段，如果大家仍然遊興高漲，那麼出行時，

1, 買重各式旅遊保障

2, 小心證件行李

3, 切勿參加任何高危活動，就是遊山玩水，也要量力而為，慎防中暑中風。

4, 入酒店不要住最尾一間房；上廁所不要揀最尾一格，因為農曆七月也是鬼月，相傳尾格是陰氣所聚。

這時段，國際上有子彈導彈橫飛；個人亦恐有意外疾厄，大家最好留港消費、留家休息，免被殺氣衝擊！