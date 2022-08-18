從國企股全面撤出美股說起

上周，五家國企業宣布擬將美國存托股份從美國紐交所退市，在本周一，即消息宣布後的首個交易日，中石油(00857)、中石化(00386)、中國鋁業(02600)、中國人壽(02628)以及上石化(00338)股價開盤一致下跌。內地及本地媒體友人與筆者討論事件對中國企業究竟有何影響，熟悉資本市場發展的讀者，應該會記得在2003年年底中國人壽在港股美股雙重上市後，已經再沒有國企股赴美上市，當時美國對國企興起的集體訴訟事件就是關鍵因素之一。

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其實，就算在20年前，港股已經是一個頗為成熟的集資中心，尤其是針對傳統國企。故此，筆者在當年已經提到，美股對傳統國企股而言，並無太大的資本槓桿作用，反而存在監管風險。

此外，這五間企業原則上均擁有A股上市地位，而H股ADR在紐交所掛牌佔總股數甚低，據稱合計市值不足100億人民幣。參考報告，這些企業上市後均未有在美國進行再融資，但一直承擔較高的維護成本，作為國企更需要面臨日趨複雜的跨境監管要求，繼續保留美國上市地位並不合乎成本效益。若五間企業的ADR真的在紐交所除牌，符合條件後美國證監會撤銷註冊，屆時其ADR可以出售或者轉回H股繼續交易。故此，國際投資者的合法權益不會受損。

筆者認為啟動美股退市計劃，並不影響五間企業繼續利用境內外資本市場融資發展，亦不影響財務狀況 資本市場功能將由企業相關的A股和港股承擔。不能否認，相關企業的股價短期或呈現波動，但中長期表現則會持續受良好公司基本面支持。部分業界朋友認為目前部分中資股仍以美國為主要上市地或唯一上市地，若不進行私有化，或改在其他資本市場或股市上市，基於商業原則，企業一般不會主動退市。不能否認，美國市場在支持科技創新、初創企業上有優勢，對部分企業融資發展有較強吸引力。

分析實際影響，筆者認為自2003年中國人壽在中美同步上市後，少有大型國企再赴美上市。由於中美關係持續緊張，加上審計底稿爭議，所以筆者對有關股份退市不感意外，退市另一間接作用在於表態國企並不需要在美上市融資。原則上五間退市公司的美股成交量較低，所以公司主要基於成本考慮由美股退市，此外仍能利用香港資本市場滿足融資需求。筆者相信更多內地公司來港上市，將有利本港股市，但美股始終在流通性上有優勢，未來內地公司融資，能否全面將轉移至港股，作用能否全面取代，並有所發揮，則仍有待觀察。





