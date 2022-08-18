上有局長政策，下有官僚對策

「排隊等shuttle去酒店，仲長過等玩迪士尼遊戲！」前晚女兒10點出差回港，在機場做完檢測、等有結果、攞埋行李都只是45分鐘，但等shuttle往酒店隔離卻等了3小時。

即使想自費坐的士，工作人員說沒的士，唯有死等。人人怨聲載道，檢疫隔離日子縮了，回來的人多了，罵政府的人更多。

究竟發生了甚麼事？

簡單來說，到港旅客分兩類，檢測結果陽性或陰性。

檢測結果陽性的旅客，消防處會以20多座旅遊巴以定時定點形式，接載他們前往指定社區隔離設施。每日由上午9時至凌晨零時，每3小時1班；在其他時間，政府亦會安排其他抗疫車輛接送檢測結果陽性旅客到指定社區隔離設施。

至於檢測結果陰性的旅客，衛生署外判了旅遊巴士接載他們前往不同酒店；若旅客不想等，可以自費坐的士前往；而負責安排的士的是運輸及物流局。

好了，問題來了。

接載檢測結果陽性旅客的時間是每日由上午9時至凌晨零時，每3小時1班。不錯，3小時1班是否要人等得太耐？而且零時之後怎樣安排又沒說明，於是便出現前晚沒有巴士接送同行確診家人到社區隔離設施，被迫滯留在機場的行李認領處情況了。

（資料圖片）

相同情況出現在檢測結果陰性旅客身上，旅客在等待接載巴士時，是留在Arrival Hall，沒有人告知他們shuttle bus甚麼時間到來，沒有人知道shuttle bus時間表。女兒起初在取行李位置等，也不知等甚麼，只見到前面人頭湧湧。

等了一小時，出到Arrival Hall，才有人叫他們在那裏根據酒店位置排隊等巴士。她想搭的士，衛生署的人說沒的士，於是等，等了差不多兩小時，才出去坐shuttle。就在那個時候，她看到的士站有幾部的士。

一件完全可以做得好好，卻做到一塌糊塗的事。

旅客抵港時間時早時遲，尤其是深夜，衛生署是知道有哪一班機在哪個時間有哪些旅客到達香港的。而所有抵港旅客，在上飛機前亦已登記了將會入住哪間酒店，通知了衛生署，這樣的安排為甚麼沒有做好統籌功夫？

旅客落機之後，一片混亂。接載巴士怎可能是2、3小時才有1班？為甚麼零時之後沒有？這是甚麼安排？不可能的事，應該說根本不應該發生在香港這個城市裏。

這肯定是負責檢疫的衛生署的責任。

消防處負責接送確診病人和他們家屬，根本不知道有多少旅客在甚麼時間到達香港，有多少人檢測陽性；運輸及物流局安排檢疫的士，他們亦不知道有多少人在甚麼時候抵港，需要多少的士；由的士到站又有誰人通知旅客呢？

外判了接載旅客到酒店的巴士，他們也是很被動的；不知道甚麼時間有甚麼人來，哪一條路線人多，哪一條路線人少，這是否需要統籌？若機場檢疫是在衛生署，衛生署便責無旁貸。縮減了檢疫隔離日數，自然有許多人回來，這是正常亦是預計到的，為甚麼回來的人多了，仍用沒有人的一套對應呢？

女兒說人人都很氣憤，不要說解決問題，連搵人問問題都無。醫務衛生局縮減了檢疫隔離安排日數贏了民心，卻給有一班在機場的衛生署官僚破壞了。