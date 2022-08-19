零售債券仍然供不應求



政府剛公布了第七批，專供60歲或以上長者認購的銀色債券（下稱銀債）發行詳情。最為人津津樂道的，當然是保證息率，進一步由去年的3.5厘，提高至4厘，令到有資格認購者都「叮」了一聲，不禁躍躍欲試。

（Ashley攝）



各位，本欄的名字叫「基金債券攻略」，當然是想推動投資者認識基金和債券。但過去，港人對債券的認識十分有限。無他，可供港人投資的零售債券少之又少。就算有，不是入場門檻太高，就是孳息率已經很低（孳息率不是票面息率，票面息率一般是固定的，但孳息率會隨債券價格上落而有變化，而一般情況下，都會貼近市場息口），比銀行的定期存款高不了太多。



但自從政府於大約10年前開始，陸續發行以零售投資者為對象的債券後，港人對於債券的認知才與日俱增。



大家印象最深刻的，應該是2011年首次發行的3年期通脹掛勾債券（下稱iBond）吧！iBond的發行對象是全港持有有效香港身分證人士，即是面向全社會的。而當時的iBond，保證息率1厘，但最終息率跟通脹率掛勾。



到了2016年，政府再推出專為65歲或以上長者（於2021年降低認購年齡至60歲）認購的銀色債券（下稱銀債），性質跟iBond相似，最終息率都是跟通脹掛勾，但保證息率則比iBond高，由最初的2厘，陸續加至3厘和3.5厘。



上周公布的最新一批銀債，保證息率更增至4厘，令到之前對銀債沒有感覺的人都猛然醒覺，這實在是不錯的投資選項呢！



除了iBond和銀債外，今年政府也推出過綠色債券（下稱綠債）。但對投資者來說，無論綠債還是銀債，甚至iBond，都是同一樣的投資工具。只不過，綠債的集資用途會用於環保項目而已，但這個跟投資者已經沒有關係了！



我整理了過去8批iBond和6批銀債的認購資料和反應，以及分配結果，看到無論債券條款、發行量、認購反應和分配，都是不斷提高的，例如去年推出的第八批iBond（iBond 2021），認購反應是歷來最好的，總共有逾70萬人認購，認購金額近540億（港元．下同），而最終發行額也增至200億元。





只可惜，每人只保證分到兩手，最多也只可以分多一手，即總共3手，每手1萬元，合共3萬大元。



至於去年發行的第6批銀債，也是歷來發行量最大，認購反應最好的一次。發行額由最初的240億元，增至最終的300億元，也吸引了近26萬人認購，認購額高達670多億元，即是超額1.83倍。結果，每人只分到13手，最多的也不過分到14手，即14萬元。



說實在，無論iBond或銀債，從投資者的角度，發行量仍然未能滿足需求。我知道，政府也是摸著石頭過河，每次都適度地提高發行額，但隨著市民對債券的認識加深，以及債券條款不斷改善，需求仍然會不斷增加。因此，政府應該考慮再增加發行次數和發行量了！