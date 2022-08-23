昨晚飯聚，童年老友見到香港電台不停「炒冷飯」，播出昔日電視製作，當中包括八七年訪問小弟，解釋為乜決定自己及游說父母放棄移民回流的《鏗鏘集》，與及，《十大中文金曲頒獎音樂會》。笑笑口揶揄：「喂，阿LUKE，你當年又瘦又青春喎，如今？又老，皮膚又鬆晒喎！」

1986年《鏗鏘集》之「回流移民」，仍在無限loop ，搵我做「人辦」。

誰沒有青春過？當打之時，小弟乃《十大中文金曲頒獎音樂會》司儀。

百分百事實，但是，老友，你唔會老嘅咩？不過，我當然不能咁冇禮貌窒返佢：「老哥，最近有冇照鏡啊？有冇比較自己今天個樣同50年前有乜不同啊？吓？」

的確，大部分人（一定包括我！）有個傾向，只睇到別人的一切，而睇唔到自己的一切，都幾正常。

不時有老友傳來昔日荷里活巨星，由風華正茂到變成今時今日又老又殘樣子的漸變片。

每次睇，嘻嘻，其實我都想問：「老友，你有冇為自己都製一條同樣的老化片呀？好有實感㗎 ！」

人，一生出來就必經生老病死，過程全部一樣，意圖留下青春者，只是「白日夢人」。

故此，對身體一切變化，願好不願好，最佳心態是：預咗，欣然接受。

變老，乃人生必經的，最佳心態，欣然接受。

不少人，尤其演藝界明星，多數抗拒接受自己慢慢老化，於是，紛紛去又拉面皮又打Botox，個別更頻頻整容。結果係點？十之八九，得佢自己以為冇人知！

以為整容可以留住青春？是否有點兒自己呃自己？

30年前，我開始年年去泰國布吉島旅行。當地歐洲遊客多不勝數，大量豪放女在沙灘曬太陽時，會赤裸上身。有啲真係攞嚟搞，成個岩石胸死死實實在曬展覧，老友，真係好惡頂，見到都嘔心！

女性以為男人會喜歡自己的女人「搞成咁」？

人，最理想的情況，有如N位智者講過，是「優雅地老去」，即接受大自然變化，唔好搞三搞四以為冇人知你意圖「人工留青春」（其實穿晒崩，自己呃自己！）。

小弟已邁向70，充分體會到身體老化過程，各類器官逐漸衰退，肌肉流失，關節變弱，眼睛變矇……點搞？除「欣然接受」外，只用天然方法，早睡早起，恆常運動，保持心境開朗，提升免疫力。兼且，實行「斷捨離」，將一切令自己不快樂的人事物，全部斬纜delete。好多老友話：「好難！」我答：「唔做就難，當你決斷地唔睬唔理一切負面的人事物時，初頭可能少少欲斷難斷，但只要一下決心，全部最終必一一消失！」

最佳保持心境長青方法：退休後，將一切無謂、令自己煩厭的人事物「斷捨離」。

減慢老化過程，就由切斷煩人煩事開始！