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19/08/2022

譚朗蔚首騷薦一ETF！東方海外豪派息　最後逃生門？車股受累再度限電　難逃一跌？

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嘉賓：富昌證券聯席董事 譚朗蔚

 

　　譚朗蔚首次現身《hot talk 1點鐘》，帶來一隻ETF，為應市看門口之選！內地限電情況持續，市場憂慮再現車企生產停滯問題。最新據報內地正協調四川省，為汽車零件商提供電力傾斜。內地上市A股隨即剎車，惟本港上市的車股則表現分歧，目前如何判斷限電對車股的影響？東方海外(00316)中午公布業績，去年多賺一倍，並豪派中期股息兼特別股息46.8元，假設末期息維持不變，周息率達近32厘，息誘股東，能否敵過旺季不旺的負面影響？

 

 

影片網址：https://youtu.be/-BedHynPKdE?t=42

 

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