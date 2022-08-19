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19/08/2022

再見冠南華「最幸福霓虹燈」！再見老茶居蓮香樓、佐敦八文樓！7個已消失／消失中的香港獨有風景！

#打工仔 #森美餐廳 #牛牛霓虹招牌 #觀塘花園大廈 #油麻地停車場 #霓虹燈招牌 #冠南華 #回憶 #香港消息中的風景 #九龍城重建 #保育 #蓮香樓 #八文樓 #發展
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　你記憶中的香港是怎樣？隨著時代這個巨輪的「來襲」，不少老店舊物都面臨被淘汰的命運……就數最近的，先來百年茶居結業，再來「冠南華」霓虹燈招牌要拆除，不少茶客和街坊都大感可惜！事實上，社會有不少風景都敵不過時代變遷逐步消失，有很少部分可以幸運地留下來，但大多數都只能長存在回憶中……以下就精選了7個香港已消失或是消失中的風貌，到底城市發展和文化保育是否能夠並存呢？

 

【香港已消失/消失中的風景】 「冠南華」霓虹燈招牌

 

　　曾幾何時，走到街頭抬頭一看，最引人注目的必數霓虹燈招牌，不論是土生土長的香港人或是遊客，見到都會歎為觀止！可惜，隨法例和時代改變，街頭再容不下它們……位於油麻地的中式裙褂老字號「冠南華」早前就公布，店舖上方兩個屹立近半世紀的霓虹燈招牌因違規問題而要被拆卸，不少街坊都不捨！

 

（圖片來源︰冠南華Facebook）

 

　　冠南華的霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪框配中英文店名，而另一幅則是綠色邊框配紅色中文店名，這一雙霓虹燈招牌於8、90年代落成，成雙成對正好對應傳統婚禮的特色，有「最幸福霓虹燈」之譽。不單被旅發局形容為「別具一格」，更曾經被外國旅遊網站譽為香港五大特色霓虹燈之一。據傳媒報道，負責人也透露曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，看來日後只能從回憶和舊照片中回味這一幅光景。

 

（圖片來源︰冠南華Facebook）

 

【香港已消失/消失中的風景】森美餐廳—牛牛霓虹招牌

 

　　雖說有不少懷舊招牌逃不過要清拆的命運，但有少部分「幸運」的招牌得以保留。屹立西環三十多年，森美餐廳巨型牛牛霓虹招牌就是一個好例子！當年招牌被拆走後，就由西九M+博物館接收，目前仍然在博物館展出中！

 

（M+博物館網站截圖）

 

　　不說不知，原來這個富有特色的巨型霓虹招牌是由餐廳老闆葉聯親自設計，白色的霓虹燈框出牛牛形象，招牌的中央就是餐廳大名，不少西環的街坊認作當區的地標，只要看到巨型牛牛，就會知道餐廳的所在點！

 

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