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心理攻防戰
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19/08/2022

復元／復原的過程（下）：「在那裏跌到，在那裏站起」談何容易？分階段克服恐懼，勇敢接近「事發現場」！

#心理情緒 #情緒 #身心健康 #復元 #復原 #恐懼 #不安 #康復者 #重回軌道
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　復元是一個過程，大多數都不是一條平坦前行的大道。

 

　　旁人總以為復元就是重新站起來向前邁進。但是，從站起來到提起腳步開始行程，都是一個心理關口，要有一點信心和勇氣，成功踏出第一步之後才有信心去一步步向前。所以旁人也要有耐性地鼓勵他們一步一步的嘗試，大聲吶喊催促是弄巧反拙的。

 

　　另外，在復元路上總是有跌倒的時候，嘗試失敗自然感到挫折，甚至以為自己永遠不會恢復狀態，之前那些沮喪擔憂又會重現。在這階段，康復人士毋須恐懼，應該要明白這就好像學行的小孩子，跌跌撞撞，步履不穩是正常狀態，多加重複練習才會慢慢平衡平穩下來。

 

《The Place of No Words》劇照

 

　　復元路上有一關是不容易克服的，就是重回事發現場。「在那裏跌倒，就在那裏站起來」談何容易。要明白逃避事發經過是一種自我保護機制，但是長期逃避只會令恐懼擴張，嚴重的可能影響日常活動。

 

　　所以要按部就班分階段去克服恐懼不安，每一小步接近現場就是一步接近成功。有時，進了幾步會退一兩步，那就繼續嘗試，逢二進一也是成功的啊！

 

　　要記著：有些日子可能會特別難過，例如事件的周年、有人大事討論等。偶然低落也可理解，你會發現自己一次比一次更容易平伏和重回軌道。

 

　　旁觀者也毋須忌諱不提舊事，因為你逃避他也逃避，避而不談只會讓大家更壓抑。只需要鑒貌辨色，每次隨量加減力度，再加上支持鼓勵卻不催促，那就做到真正的與康復者同行，可以輔助他們的復元和成長。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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