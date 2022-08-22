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22/08/2022

一周48院舍爆疫 「福苑護老中心」 6成院友確診 多涉員工播毒

#院舍 #肺炎疫情 #長者
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　　【晴報專訊】全港感染個案再創新高，昨有6,513人確診，連續第4日破6,000宗。衞生防護中心指，近1周有48間院舍爆疫，多屬員工感染後再傳染院友。隨著BA.5升至佔總病例34.2%，西貢「福苑護老中心」亦疑爆BA.5個案，或由外勞護理員播毒；全院撤離後，續有6成院友確診。

 

　　中心承認，院舍員工每日快測，但敏感度不足，社署會與院舍商討有否空間加密核酸檢測。惟業界指，核酸檢測最多只能提升至每周2次。

 

　　昨日有6,513人感染，237人屬輸入；1,995人留院，80%年逾6旬。傳染病處首席醫生歐家榮指，近1周有48間院舍爆疫，73名院友及22名員工感染，不少大型爆發均涉及員工在社區感染後，再在院舍傳播。昨日另有6間院舍爆疫，7名院友和1名員工中招，29人檢疫。

 

「福苑護老中心」27名院友中有16人染疫，5名員工有3人確診。

 

　　歐透露，西貢井欄樹「福苑護老中心」本月14日先有2人確診，隨後多4人染疫，上周四（18日）全院撤離後，13人在亞博館確診；最終27名院友中有59%、即16人染疫；5名員工有3人確診。歐指，該院舍接種3針率達70%，保護力仍不足，初步基因分析疑院舍內爆發BA.5個案，最先揪出的護理員是外勞，本月11日上晚班，翌晨快測陽性，因為他負責替院友換尿片及餵飯，且在院內3個樓層走動，疑經此播毒，並在員工宿舍感染其餘2名外勞。

 

　　歐指，院舍員工已每日快測，惟敏感度不足，過去亦有病例是快測陰性，但核酸檢測轉陽，社署及勞工處等會與業界商討能否加密核酸檢測。另外，BA.5升至佔總病例34.2%，料院舍內不少個案涉BA.5。

 

業界指最多每周2次

 

　　安老事務委員會委員李輝指，院舍員工已每周做1次核酸檢測，因屬輪班工作，最多每周只能做2次核酸檢測，難以「日日做」。她指全港有逾千院舍，目前僅1、2間全院撤離，質疑無必要大幅收緊措施。歐亦認同每日做核酸檢測有困難。

 

　　另外，再有3患者病逝，年介65至81歲，均無打針。醫管局總行政經理劉家獻指，最年輕的65歲翁曾患鼻咽癌，但近期僅有長期肝炎，相對較健康，惟他出現呼吸困難1周始求醫，影響治療，提醒長者若無胃口、發燒、氣喘增加等便應求診。

 

　　醫衞局局長盧寵茂指，年逾6旬者約有35萬人從未打針，是「相當危險訊號」，稍後會向未依時打第3針市民發電話短信，冀加強接種。

 

石硤尾公園體育館暫託中心已接收130名長者

 

　　社署本周四（25日）起在天水圍體育館設暫託中心，開130張床收輕症或無症狀長者。劉透露，現時石硤尾公園體育館暫託中心180個床位，已接收130名長者，故要加開天水圍中心分流。同時院舍確診者及密接已全數移走，避免原址隔離及檢疫播毒。

 

 

轉載自: 晴報

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