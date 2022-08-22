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22/08/2022

英國通脹破頂 聯儲年會登場

#Jackson Hole #聯儲局 #美國加息 #英國通脹
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　市場等待本周末在Jackson Hole召開的聯儲年會，尋求未來的政策方向。美國7月通脹數據出來後，市場曾經有過一陣衝動，期待利率很快見頂，甚至回落。聯儲高官不得不連番出陣，對資金實施預期管理，市場對聯儲很快停止加息的希望值降低了。

 

　　7月份FOMC會議紀要中的口吻比市場想像的更強硬一些，資金在上周調整了心態，債市股市回調，美元再上高位，歐元日圓英鎊下挫。美國二手房銷售連續第五個月收縮，不過製造業和失業數據就好過預期。英國的通貨膨脹率先進入雙位數，逼迫英格蘭銀行繼續大碼加息，不過消費信心似乎還算穩定。石油價格波動，黃金價格下挫，加密貨幣再遭重創。

 

　　上周三美聯儲公布了7月份FOMC會議的會議紀要，市場對此紀要很重視。在4月會議上，FOMC再次加息75點，其加息力度超越了過去四十年的極限，美國貨幣當局藉此表達遏制通脹的決心。但是在會後記者會上，主席鮑威爾發表了「可能是時候考慮調整政策了」的言論，市場解讀為政策最嚴厲的時候已經過去，推動股市債市上漲。

 

　　究竟聯儲快完息結束了嗎？筆者認為還未結束。聯儲針對近期出現的轉弱的經濟數據，在口風上略有放緩，不過強調加息決定取決於數據和經濟形勢。這次紀要就講明了，通脹風險還在上方，採取「限制性政策」來遏制需求是合適的。換句話說，聯儲會繼續加息，直至貨幣政策將需求降低到可以維持政策目標的物價水平。最新的就業數據應該更增強了聯儲繼續大碼加息的決心。

 

　　紀要中提到，委員們認為加息所帶來的經濟效果，「多數還沒有感受得到」。筆者的體會是，聯儲的聚焦點仍然放在通脹上，只是決策程序不再預設目標了，會根據經濟形勢在力度上作出微調。關於加息、減息，筆者感覺市場在挑自己想聽的話去聽、去分析、去交易，而不是去深究聯儲到底是怎麼想的，背後的經濟形勢、政策邏輯是甚麼。

 

　　筆者認為未來的加息路徑是數據主導，可以用「三級跳」來形容。所謂三級跳，就是首先維持激進式的加息和政策姿態，最多必要時在語言上安撫市場情緒，但是大碼加息不動搖。第二步是在有確切的經濟放緩證據之後放慢加息步伐直至停止。何謂確切證據？可能是新增就業人數大幅逆轉甚至出現負增長。第三步是物價上漲顯著回落，也許需要回落到4%以下，就業市場明顯惡化之後，聯儲才會考慮降息。筆者相信通脹降到4%未必在明年發生。

 

　　市場見到第一步就想著第三步，忘記中間可能還有頗長時間的第二步。目前利率期貨市場預計聯邦基金利率在明年3月達到3.8%見頂，然後明年底前減息到3.3%。筆者同意前者，但是不同意後者。市場預期與聯儲指引之間存在錯位。當然，如果金融市場突然出現大動盪，誘發系統性風險時候政策利率做緊急調整則另當別論。

 

　　筆者維持之前的判斷，聯儲今年還有100-125點的加息幅度，明年可能再加25點後停止加息，但是哪怕停止加息，明年降息的空間不大。這個過程會受到數據的影響。本周25-27日在懷俄明州Jackson Hole召開聯儲年會，鮑威爾會對貨幣政策作出最新的闡述，相信政策基調仍會維持不變，那就是抗通脹。

 

　　英國在四十年之後，通貨膨脹重回雙位元數字。7月份CPI通脹為10.1%，這是19822月以來最快的物價上漲，超出了市場預測中位數9.8%。這次帶動通脹的最大動力，來自食品價格的大幅上升，食品價格7月份暴漲12.7%。7月份一般是減價的季節，所以這個數字尤其令人吃驚。核心通脹6.2%，也高過預測的5.9%

 

（iStock）

　

　　食品通脹在英國非常突出。以英國人午餐使用量最大的三文治為例，相比疫情前的價格，小麥和番茄各貴了63%，雞蛋和生菜各貴了貴了22%，牛肉55%，葵花油236%。這種上漲是觸目驚心的。這裡面既有俄烏衝突帶來的供應短缺，也有英脫歐之後卡車司機短缺，也有工資上漲、租金上漲因素，最後還包括了英格蘭銀行QE所構成的貨幣性通脹。

 

　　對於貨幣當局，這組數字尤其令人失望。7月份原油價格回落，汽油價格也有所回落，但是油價下降並無法抵消其他價格上漲所帶來的拉升力量。當然，英國是歐洲大國中最依賴天然氣的，而歐洲天然氣價格因為俄羅斯削減供應而進一步暴漲。同時，英鎊大幅貶值，使得能源、食品、生活用品的進口成本大增，加劇了通脹勢頭。

 

　　英格蘭銀行原本預測今年10月通脹見雙位數，物價上漲比他們的預期更快、更猛。筆者預期英國央行在8月會議上會加息50點，通過大碼加息來表達不惜犧牲增長也要抗擊通脹的覺醒。在9月再加50點，之後兩次各25點。以目前所見到的物價情況，不排除BoE出手再重一點。

 

　　從PMI等前瞻性指數看，英國經濟在七八月已經進入負增長，下半年陷入衰退的可能性很高。不過有趣的是，倫敦街頭現在還能看到很多建築吊車，說明商業投資活動仍在進行，消費者的購物信心也不弱，我們需要觀察激進式加息會對經濟活動帶來什麼樣的衝擊。據報導，不少地產商已經通知客戶樓盤延期交貨，個別的甚至要求已交納了訂金的買家追補資金。

 

　　英鎊匯率再次跌到1984年以來的低位。經濟不景、資金成本上升的情況下，預計開發商需要用更大的折讓賣樓套現，對於海外的長期投資者來說，這也許是又一個在英國置業的窗口期。英國物業的租金回報遠遠高過亞洲的。租金回報減去按揭成本後產生的淨現金流，還是比較吸引人的。

 

　　本周最重要的事件是聯儲的Jackson Hole年會，市場關注鮑威爾如何演譯貨幣政策。預計他不提供加息細節，強調取決於數據，同時為明年降息的市場預期潑冷水。美國7月份PCE通脹，會因為汽油價格回落而下降，PCE和核心PCE環比預計分別為-0.1%。歐元區製造業PMI和消費者信心指數都預計進一步下挫。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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