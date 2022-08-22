小心YouTube收費

小弟Youtube被停用兩個月，近日發現透過該戶口訂閱的YT premium與一些會籍竟然被繼續收費。由於停用戶口無法登入去取消相關訂閱，於是發電郵給YT希望它們代勞取消，進而能退還之前兩次款項，因這兩個月根本無法享用其服務。

（iStock）

得到回覆

得到YT的回覆，它並沒有替我取消相關訂閱，而是貼了幾條連結，教我按進去自行取消。當我按下連結時，只能看見一個畫面，就是「你的YT戶口被停用」，這些連結都需要先登入原來的YT戶口，但我根本不能登入，怎能取消相關訂閱呢？

我嘗試上網找方法於戶口被停用的情況下取消付款訂閱，竟看到外國一篇文章正是討論這問題。文章指不少用戶於2019年開始向YT提出類似問題，所得的回覆與我所得到的回覆相若，即貼了一些不能操作的連結，至今問題仍未得到解決。

文章提到其中一個對答更為精彩，有位受害者於twitter投訴類似情況，得到YT支援官方回應，指這位受害者不能登入戶口去取消訂閱的原因是他的戶口違反了一些約規，所以他需要先處理好戶口違規問題，讓戶口復活，才能登入並取消相關訂閱，否則別無他法。

若違規問題不能解決，代表當事人永世也不能取消相關訂閱嗎？明顯YT是知道問題所在，而它不主動替用戶取消訂閱，亦是問題製造者。提供一個用戶不可能享用的服務更不停收費，硬要說成它不能替用客取消，這是非常離譜的處理。

甚少人遇上

當我與身邊朋友提到此事，他們也覺得匪夷所思，但以前似乎未有聽聞。原因可能是，比例上YT戶口被停用是極少數，同時又會訂閱了YT premium之類，就更少數，若不多人遇此情況，自然鮮有提及如此荒謬的事，一般人未有聽聞也算正常。

透過此事，還發現另一荒謬。當YT戶口被停用後，已開設另一個YT戶口(止凡B)以享用YT服務，亦透過新戶再次訂閱YT premium服務。發現舊戶口的YT premium費用需要每月$88，而新戶只需$68。何解用了兩年的戶口，收費會比新戶更高呢？

後續處理

既然YT如此處理，唯有找別的處理方法。例如法律行動，但計計成本效益，面對這些霸權巨企，加上訂閱時按了的「同意書」條款，未必可取。另一個方法可能是拆斷付款來源，例如於Apple Pay內取消付款，算成功處理了YT premium的訂閱。

然而，有些會籍(麥加文channel)以信用卡訂閱，我與麥加文溝通，他那邊不能把我的會籍踢走，我自己又取消不了。跟信用卡連絡，他們亦不能主動取消客戶與商戶之間的交易。為阻止每月透過google自動過戶，我需要嘗試換卡號，甚至把該連繫的信用卡取消，以阻截YT繼續收費。

後記

google曾希望它「don't be evil」，但看來今天他成了霸權後，非常魔鬼。這事件令我們值得思考，若有一天被google停用戶口，生活將受多大影響。gmail，google drive，blog，文件/google sheet/slides，不少其他戶口的後備電郵認證，一夜之間消失的話，有多大影響？

情況就好似於虛擬世界中被謀殺了一樣，而且過去的定期費用還一直被收取著，比死更難受。想到這裏，可能要想一些後備方案更好。