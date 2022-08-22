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22/08/2022

夥拍餐廳推外賣片皮鴨！坐開篷巴士觀光打卡！旅遊平台緊貼網上熱話sell「貼地」：靈活改變部署！

#職場 #人才管理 #管理 #KKday #旅遊平台 #疫情
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　　疫情帶來很多變動，香港最新入境檢疫措施改為「3+4」，本地旅遊平台要及時轉身，才能把握不同變動帶來的機遇。

 

KKday副總裁兼香港總經理李靜茵表示，2021年營業額及盈利已超越2019年，更按年錄增長。 （郭浩欣攝）

 

　　KKday副總裁兼香港總經理李靜茵（Pinky），在臨近疫情爆發之際加入平台，過去在電商、串流音樂平台的工作經驗，講求反應快、站在客人角度思考，助她在疫下新環境中，與團隊應對變動。

 

　　港府最近推出「3+4」入境檢疫新措施，李靜茵指出，目前所得的旅遊產品搜索數據顯示，用戶搜索的數量較上月增加，反映大眾對出遊「蠢蠢欲動」。她參考台灣早前放寬時的經驗，旅客一般在4至6星期內，安排假期及準備出遊機票及酒店，故她計劃為港人提供有關服務，現與團隊主力推廣東南亞短線旅遊。

 

　　李靜茵強調，應變最重要心態上早作準備，及早推出適當措施，靈活改變部署和密切留意市場狀況。她舉例，第5波疫情最嚴峻時，晚市堂食全面暫停，線下的活動大減，便在網上討論區搜集資料，留意線上活動情況。

 

心態須作準備 靈活改變部署

 

　　當時發現不少網民討論「哪裏有好吃的片皮鴨」，她即與團隊逐間餐廳詢問，最終與一間餐廳合作，推出外賣片皮鴨，之後接獲過萬宗定單。她日常不時留意社交平台的話題，乘勢發掘並推出新服務。

 

　　疫境變陣成功，李靜茵認為有賴團隊內有不少充滿活力又愛玩的年輕人。「公司大部分同事也是90後，甚至有些00後。」他們不只是員工，下班之後更是顧客，心態和想法都緊貼潮流趨勢，同時能站在客人角度思考。

 

　　為了保持團隊不會出現機械化的工廠式作業，平台推出新活動時，她都不時與團隊一起外出體驗。她相信，作為管理層，工作上不能太離地，須知道社會、潮流發生甚麼事。該同時體驗相關服務，一來令他們以用家角度向客戶分享真實體驗，二來同事又不用長期只在辦公室工作。

 

　　當中，她曾組織與在香港坐開篷巴士。過去她一直以為，開篷巴士只是旅客的玩意，但原來甚好玩且另有一番滋味。例如在節日觀賞燈飾時，毋須擠在街上人潮中，還可以在不同角度拍照打卡。

 

　　然而，李靜茵指，年輕團隊礙於人生經歷所限，心思未必夠細密。例如有些產品針對較年長的客人，不宜使用太冗長的文字介紹產品，圖片也需要放大一點方便客人觀看，她每天下班檢視手機應用程式時，會再作出提醒，希望團隊可從不同的客人角度思考。

 

　　倘若團隊定期上架或更新一些體驗，有機會變成流水式作業，甚至乎變得盲目，例如將不吸引的圖片上載至平台。但遇到這類情況，她強調，「不會直斥其非，會轉以提供一些小測試」，將兩張圖片給所有人投票，哪一張圖片較吸引他人的眼球，以此提點他們留意。

 

　　然而，她又指出，有時年輕人的想法比較天馬行空，她的作用便是潤滑劑，將他們的創意加以調節，成為一種可行的體驗。若經常指出他們的想法不行，不但會扼殺點子、打擊他們，甚至令他們漸漸沒有勇氣提出新意。

 

　　「只要簡化執行上，以及考慮人手和疫情的各種變數，他們的想法是可行。」並舉例，近來與昂坪360合作時，希望創造主題纜車和打卡以外的體驗，繼而達至提高市民參與度的目標。團隊便聯想到，將旗下的馬賽克工作坊商戶，結合昂坪360纜車，製作一幅由每位纜車乘客，一起創作的大型馬賽克畫作，而最終拼湊的馬賽克360畫作，也會作出公開展覽。

 

疫情下推出多項本地活動，例如馬賽克工作坊。（郭浩欣攝）

 

 

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