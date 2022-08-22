投資3億卻不求回本？「影視大亨」邵逸夫的最大心願！邵氏創意中心開幕惠及本地年輕電影製作人

由環保大道入將軍澳工業村，左手邊會見到幾座相當有科技感，類似《超時空要塞》的太空基地，這裏就是邵氏影城。雖然我的工作和電影、電視、廣告、創意無關，但相當榮幸獲邵氏影城邀請，參觀近日啟用的邵氏創意中心。

為支持本地電影製作，邵氏基金會耗資3億元提升設施，包括佔地逾1萬平方呎的邵氏創意中心日前開幕，中心佔地萬呎，為業界提供靈活辦公空間、交流機會、活動及製作設施，致力培育年輕電影創作者，支持獨立製作公司，以及回饋本地電影業界。

中心實行會員制，租賃期由6個月起。流動座位月租800元，4至10人獨立辦公室則按人數收費，每人月租2,000元。中心設施另供香港知專設計學院（HKDI）作教學用途，預計每年超過300名學生受惠。

（圖片由作者提供）

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邵逸夫生活了107歲，是全球任期時間最長的上市公司CEO。

漫長的一生中，邵逸夫歷經清朝、北洋政府、民國、抗日戰爭、新中國成立、改革開放、香港回歸。

他不是香港最富有的人，但向來是最受尊敬的企業家之一，亞洲娛樂之王，他拍了一千多部電影和電視劇，是香港成就東方荷里活的奠基人；他捧紅了數以千計的明星，包括四大天王和一代代的港姐。

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邵逸夫和夫人邵方逸華女士是影視界的先驅，也是受人敬仰的慈善家。致力於慈善事業六十載，邵逸夫1975年在香港成立了邵氏基金，開始系統性的大額捐贈予世界各地的教育、醫療和其他福利事業。

那時候他便說：一個企業家的最高境界就是慈善家。

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邵逸夫出生在晚清，早年的一些事已經難以考證。他出身上海的富商家庭，是家中的老六，他和三哥邵仁枚兩人都無心繼承家業，而鍾情於電影。

兄弟倆有著讓人難忘的英文名。邵逸夫叫Run Run Shaw，邵仁枚則是Run Me Shaw，因為姓氏邵的英文是Shaw，很像是黃包車（Rickshaw），父親就半開玩笑地給他們起了這樣的兩個暱稱式的名字。這兩個名字伴隨了他們一生。

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兩人在1927年南渡新加坡，經營影院，但在日本侵略期間，產業遭受重創。《紐約時報》引述了邵逸夫口述的一段傳奇經歷：根據邵逸夫本人的說法，他和哥哥曾在後院埋了價值超過400萬美元的黃金、珠寶和錢。二戰後兩人挖出財寶，重操舊業。

從電影延續至電視，邵逸夫的成就愈疊愈多，身家也愈發豐厚，2006年，其所持TVB股權市值超過100億，加上地產等其他資產，邵逸夫的總資產超越200億港幣。

1985年起，邵逸夫開始在內地展開持續巨額捐獻，每年的款項穩定在億元港幣左右。其中80%的資金投入了教育項目，除固定捐款外，他還有不定期的大額捐贈。 2005年長江流域遭受水災，邵逸夫一次性捐助災區建起了118所小學；2008年汶川地震，他捐款1億港幣；2013年雅安地震，他捐款8,000萬人民幣……過百歲生日之前，他還捐了2億港幣於內地，惠及340多所學校。

（圖片由作者提供）

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據統計，至2012年底，邵逸夫已累計向內地捐款47.5億港幣，以「逸夫樓」命名的教學樓、圖書館、科技館、醫療中心等機構，幾乎遍及中國版圖。

奇怪在於，絕大部分香港人並不清楚邵逸夫在內地的善行。一位香港記者曾說：我們到內地採訪，看到到處都有逸夫樓，才知道他在內地也捐款。奇怪的是，在香港，政府也不提。

擁有如此長壽而多彩的一生，邵逸夫很難只以一個面孔出現。他最大的心願，就是賺錢，然後將賺到的錢捐獻在教育事業，做一些實際的事。

《紐約時報》則寫道：被問到他最喜歡的電影時，邵逸夫回答說：I particularly like movies that make money.



