林嘉麒拆解光伏股不升之謎！長汽急飆有何啟示？把握商湯逃生門！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地一如預期下調一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR），惟幅度比預期大，離岸人民幣一度低見6.85，惟中港股市先跌後回升，市底不太弱？內地限電影響下，多晶硅供應緊張，惟上游光伏股不升？整體電力股未屈部署買入時機？長汽(02333)急飆12%，有何啟示？

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