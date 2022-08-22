【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油

新能源車免徵車購稅第三度延長之際，中國電動車新舊勢力比亞迪、蔚小理紛紛上線新車型，誓要搶佔更多市場份額。跟節節走低的油價相反，電動車電池關鍵材料－－鋰，價格過去一年飆升了約4倍，面對此種銀白色金屬持續供不應求及未來全球電動車需求井噴，就連石油之王沙特，亦忍不住想分杯羹。

延長免徵車購稅，規模或達千億

本土感染激增、高溫缺水限電，面對大行接二連三下調內地全年增速預期，有何妙招為經濟兜底？選項之一當屬汽車消費。國常會上周末最新拍板，將原定2022年底到期的新能源車免徵車購稅，延長至2023年底，預計新增免稅規模1000億元人幣；按車輛購置稅稅率10%計，相當於購買新能源車可享9折優惠(不計增值稅)。

中央政策力挺，首7月新能源乘用車銷量達273.3萬輛，按年飆逾120%；7月將特斯拉擠壓至銷量第四位的一眾自主品牌，下半年誓要以吸睛新車型再接再厲。

從蔚來續航力達逾千公里的純電動豪華轎車ET5，到小鵬旗艦純電動SUV車G9，再到理想旗艦級全尺寸SUV車L9，全部擬定9月正式上市；搭載華為鸿蒙OS 3.0的AITO問界純電動M5，亦將於9月正式發布。除了造車新勢力，自主品牌大佬比亞迪本月同已啟動交付的重磅新車型海豹，定價硬撼特斯拉的Model 3。

油價跌鋰價飆，沙特布局供應鏈

好戲連台，乘聯會月初就上調中國全年新能源車銷量預測由550萬至600萬輛，加上美國總統拜登上周簽署的通脹法案明確將補貼電動車推廣，過去一年，作為電動車電池關鍵材料的碳酸鋰，價格飆升逾四倍，特斯拉首席執行官馬斯克就將鋰礦精煉形容為「印鈔許可證」。

儘管中國的鋰產量雄踞全球前三，但面對全球需求2030年或達200萬噸，國內電池及礦業巨頭將目光瞄準全球鋰資源最豐富的「南美鋰三角」阿根廷、玻利維亞、智利。但比亞迪年初跟智利礦業部簽署的8萬噸鋰礦開採合同，近期就遭智利最高法院亮起紅燈，因當地原住民反對。

鋰可能成為下一個地位堪比石油的戰略產品的證據，從石油之王沙特近日的動作亦可見一斑。該國不但跟電動車企Lucid簽署在沙特本土大規模生產電動汽車，還計劃建設世界級的金屬超級生產中心，以在電動汽車供應鏈佔有一席之地。