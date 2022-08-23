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23/08/2022

友師指導拓視野 「共創明Teen」助脫貧 2000劏房初中生各獲萬元

#陳國基 #共創明Teen計劃 #跨代貧窮 #友師指導
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　　【晴報專訊】為解決跨代貧窮，政務司司長陳國基昨宣布，最快10月推出「共創明Teen」計劃，向居劏房的中一至中三學生，分2期發放1萬元獎學金，並配對「友師」指導理財、溝通技巧、訂立個人目標等，更可報名學樂器、體育、英語班等，名額2,000個，為期1年。

 

　　當局強調，計劃不是要學員將來發達或「學多2級鋼琴」，而是希望助個人成長，亦不反對參加學員把津貼給予父母減輕家庭負擔。

 

「共創明Teen」計劃下月將透招募學員，10月正式展開。

 

　　由陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，宣布推出「共創明Teen」，下月上旬將透過地區網絡及中學招募2,000學員，10月正式展開，會為每名學員配對友師，並資助每人1萬元。首期5,000元啟動金會在友師指導下使用，期間設必修活動，包括由導師指導訂個人目標、提升能力、溝通技巧、理財等；亦有選修活動，包括與「劍神」張家朗、著名指揮家葉詠詩等星級導師交流，亦可按需要報讀中英文、體育或樂器班等。

 

學溝通理財 首5000元指導下用

 

　　另設特色體驗活動，包括體驗坐飛機；參觀不同公私營機構；參加導師「工作影子」活動等。完成1年計劃後，會發放餘下5,000元獎學金，學員自行決定使用方式，倘超額申請，會優先處理中三生，1年後檢討成效及研擴大名額。計劃正招募「友師」，要年滿21歲以上，較年輕者優先。

 

　　對基層學生望以1萬元支援家庭，陳國基坦言：「如學員孝順顧家，將5,000元交予父母減輕家庭負擔，我們不會反對」。對計劃持續性，他說義務導師不收費，「如學生學得好，相信不會無以為繼」。

 

不反對學員以津貼「孝順」父母

 

　　他強調計劃與消費券理念不同，重點不在錢，亦不是要學生「學多2級鋼琴」，是着重思想上改變，培養個人成長，「如小朋友不懂理財，將來發展會受限」，認為與導師交流可擴闊視野，「成功人士很多出身較窮，成功是懂得努力，可教佢哋」。

 

　　他又指，計劃不是要小孩他日發達，是希望個人發展不會受限於現時家庭環境，能助擴闊社交網絡，訂立人生目標，並邀請商界及專業團體推薦「友師」，「如學員想做醫生，便會配對醫」。對民主派背景人士能否成為友師，他重申政治不在考慮範圍內，不希望灌輸任何政治意識。

 

　　社協副主任施麗珊指不少劏房戶望申請計劃，以津貼為子女報補習班，料「爭崩頭」，認為名額少，且質疑計劃持續性。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，計劃與現有青年生涯規劃活動資助計劃相似，「由高層發起有何不同呢」，質疑1年內是否能改變基層學生人生。

 

 

轉載自: 晴報

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