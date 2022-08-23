  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/08/2022

6617確診新高 2100人住院 亞博開200床收症

#肺炎疫情 #BA.5 #黃碼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情升溫，昨多6,617人確診。衞生防護中心指，本地感染達6,380宗，再創單日新高，近1周更「感染提速」，料與BA.5蔓延相關。13間院舍續爆疫，再有護理員快測陰性但翌日核酸檢測揭發病毒量高，且感染8院友。中心推測或與護理員齊針致病徵輕微，快測難在早期揪出，倡院舍員工每周做1至2次核酸檢測。

 

昨有6,380宗本地感染個案，上水祥龍圍邨景祥樓昨晚圍封強檢。

 

　　另隨住院人數升至2,100人，亞博館治療中心昨晚起重開200床收症。

 

亞博第8及10號館昨重啟，治療中心設200病床。（資料圖片）

 

　　昨有6,380宗本地感染，237宗輸入個案。傳染病處首席醫生歐家榮指，本地個案創近月單日新高，近1周疫情升勢加快，由過去每2周增千名患者，變成上周日增數百宗，或與BA.5蔓延有關。現時BA.5佔總病例約34.1%，料未來數周升至佔總病例逾半。

 

須氧氣支援患者 增至逾160人

 

　　13間院舍亦呈報23人確診，100人檢疫。當中東區扶康會清蘭之家有齊3針護理員持續流鼻水2日，快測一直陰性，惟上周五定檢核酸才轉陽，且病毒量高，追查後揭傳染8名院友，3樓全層16人撤離；全院約32%院友感染。

 

　　青衣青和居護老院繼17人染疫，在亞博檢疫的100名院友中多9人確診，員工多5人陽性；群組增至31人。

 

　　對院舍進行快測是否無效，歐解釋清蘭之家院友3針率僅66%，染疫護理員已齊針，染疫後僅輕症或無症狀，快測難在發病初期揪出，「加上快測須自我採樣，或有假陰性。」他指Omicron潛伏期短，建議院舍員工每周做1至2次核酸檢測，避免走漏。

 

　　另2,100人正住院，83人屬重症；多5名61至96歲長者死亡，有77歲無針翁陽性後曾視像會診，但7日後始到指定診所求醫，翌日病逝。醫管局總行政經理李立業指，每日須氧氣支援者由6月約20人，增至前日（21日）逾160人，需用呼吸機者由1人升至逾10人，壓力沉重。而威院內科男病房亦有8人染疫。

 

　　而亞博第8及10號館昨重啟，調動百名醫護支援，治療中心設200病床，主要收3類病人，即社區感染、無人照顧長者；竹篙灣中病情複雜人士，如需服多種藥物、監察血糖指數者；及公院穩定病人。若有需要可加開至500張床。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情 #BA.5 #黃碼

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk