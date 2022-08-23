6617確診新高 2100人住院 亞博開200床收症

【晴報專訊】疫情升溫，昨多6,617人確診。衞生防護中心指，本地感染達6,380宗，再創單日新高，近1周更「感染提速」，料與BA.5蔓延相關。13間院舍續爆疫，再有護理員快測陰性但翌日核酸檢測揭發病毒量高，且感染8院友。中心推測或與護理員齊針致病徵輕微，快測難在早期揪出，倡院舍員工每周做1至2次核酸檢測。

昨有6,380宗本地感染個案，上水祥龍圍邨景祥樓昨晚圍封強檢。

另隨住院人數升至2,100人，亞博館治療中心昨晚起重開200床收症。

亞博第8及10號館昨重啟，治療中心設200病床。（資料圖片）

昨有6,380宗本地感染，237宗輸入個案。傳染病處首席醫生歐家榮指，本地個案創近月單日新高，近1周疫情升勢加快，由過去每2周增千名患者，變成上周日增數百宗，或與BA.5蔓延有關。現時BA.5佔總病例約34.1%，料未來數周升至佔總病例逾半。

須氧氣支援患者 增至逾160人

13間院舍亦呈報23人確診，100人檢疫。當中東區扶康會清蘭之家有齊3針護理員持續流鼻水2日，快測一直陰性，惟上周五定檢核酸才轉陽，且病毒量高，追查後揭傳染8名院友，3樓全層16人撤離；全院約32%院友感染。

青衣青和居護老院繼17人染疫，在亞博檢疫的100名院友中多9人確診，員工多5人陽性；群組增至31人。

對院舍進行快測是否無效，歐解釋清蘭之家院友3針率僅66%，染疫護理員已齊針，染疫後僅輕症或無症狀，快測難在發病初期揪出，「加上快測須自我採樣，或有假陰性。」他指Omicron潛伏期短，建議院舍員工每周做1至2次核酸檢測，避免走漏。

另2,100人正住院，83人屬重症；多5名61至96歲長者死亡，有77歲無針翁陽性後曾視像會診，但7日後始到指定診所求醫，翌日病逝。醫管局總行政經理李立業指，每日須氧氣支援者由6月約20人，增至前日（21日）逾160人，需用呼吸機者由1人升至逾10人，壓力沉重。而威院內科男病房亦有8人染疫。

而亞博第8及10號館昨重啟，調動百名醫護支援，治療中心設200病床，主要收3類病人，即社區感染、無人照顧長者；竹篙灣中病情複雜人士，如需服多種藥物、監察血糖指數者；及公院穩定病人。若有需要可加開至500張床。