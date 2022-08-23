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23/08/2022

再跌？

#美股
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 　　上周五（19日）是美股8月期貨結算，為甚麼結算後仍談這次結算，因為這個結算很重要，可以啟示美股後市是反彈已完，再跌？還是已跌完，續升？而美股此時刻的升跌，可以關乎環球股市和經濟的後向。

 

　　怎決定美股後市會升定跌？一個技術指標，50%回補。

 

（iStock）

　

　　波浪理論中的跌市反彈，有三個重要反彈位，反彈只0.382，後市九成九會再跌。反彈強至0.618，後市九成九會是續升。而反彈0.5，就最頭痕，後市可升可跌。

 

 

　　附表是美股自二戰以來13次熊市的表現，在反彈了50%後，便立即或不久便開展了下一個牛市。這個「不久」是可以在4個月之後的不久，表一中的1948/1949年熊市就是那唯一一次的4個月的不久。

 

　　在那4個月裏指數可以回下，再彈，但就不會回到那次熊市的最低位，故此，在那4個月裏，雖然對好友十分煎熬，但事後今時看來，那4個月是逢低吸納，以待升。

 

　　戰後的13次熊市，跌幅是由19.9%（1990年熊市）至56.8%（2007至2009年熊市），今時美股跌市已跌了23.6%。理論上，可以是跌完待升，怎判斷後市會升，還是跌？

 

 

　　在未討論這個升／跌之前，先看看有位估市超準人士對上周五美股的沽頂買賣，他是美國銀行的首席投資策略師Hartnett。他上周五於標普500 4328點時沽空，沽完之後市便跌（圖一）。其實大家可以好似佢咁叻，只要你信200天綫是大阻力便是，這點於昨文有圖提出過（圖二、圖三）。

 

美股今周可能回軟

 

 

　　美股標普500是否自此不可能再升越200天綫？當然不，只不過上周的標普走勢（圖四）及十年美債息走勢（圖五）。今時標普的支持位在4200/4100間，跌穿，勢淡，會有機會如圖六走向。

 

 

　　上周五的納指，亦已跌穿了的7月以來的上升軌支持，跌穿12900便醜樣了（圖七）。

 

　　上周五有逾2.1萬億的衍生工具待結算，這是一個龐大的火藥庫，好友、挾淡倉友如果有力，是可以挾升的。但事實上，上周五美股三個指數都是以跌收，反映淡友勢力還是勝一籌，若是，則今周美股可能回軟。原因？看完昨晚美股表現，再談。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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