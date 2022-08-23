疫下發病率倍增！10個港童3個近視！深近視「幼齡化」！有甚麼方法可控制近視？

香港於疫情前已是全球近視發病率最高地區之一，惟隨著疫情持續逾2年半，港童戶外活動少，使用電子屏幕時間每日多達7小時，致近視發病率增1.5倍至近30%，即每10名兒童就有3人有近視。而深近視更有「幼齡化」趨勢，有9歲學童近視在4年間倍增至800度。眼科醫生指，深近視令日後患青光眼或黃斑病變的風險恐飈升。

近視是屈光不正的一種，由於近視眼的眼軸會延長，角膜及晶體亦產生改變，故當近視眼望向遠方時，平行光線會匯聚在視網膜前，不能形成清晰成像，導致視力模糊。

眼科醫生任卓昇

奧比斯義務眼科醫生任卓昇指，深近視患者的近視度數一般達600度或以上，眼球視軸亦較一般人的22至25毫米長。若缺乏戶外活動、近距離閱讀等均會誘發近視，而教育水平愈高，患近視的比例亦愈高；若父母均患深近視，孩子近視的機率更高達12倍。

用電子屏幕時間急升

任續稱，近視一般於6歲起出現，惟疫下港童每年的近視發病率由11.63%增1.5倍至近30%，即每10名兒童就有3人有近視。他早前曾接觸過僅3至4歲就有100度，甚至有千度近視的兒童，反映深近視在學童間愈趨普遍，及有「幼齡化」趨勢。情況相信與港童為避疫常留家中，戶外活動時間不足，且上網課日常化，使他們每日用電子屏幕時間增逾2倍達7小時有關。

惟任強調，兒童近視度數和眼球長度會按年遞增至約13歲，故看似輕微的100度近視，對兒童亦「可大可小」；加上疫下港童近視加深速度倍至每年增80度，遠高於年增50度的正常水平，眼軸則升至每年延長0.45毫米，港童眼球過早老化的風險恐飈升。

黃斑病變青光眼風險增

他解釋，隨著眼球不斷延長，脈絡膜及視網膜色素上皮會變薄，導致眼睛病變、有血管性退化、甚至失明。深近視患者患黃斑病變風險，亦較一般人高達845倍、視網膜脫落風險為12.62倍、白內障和開角型青光眼風險則分別為4.55及近3倍。

9歲的朱梓豪（右）疫下要上網課，幾乎全日都在使用電子屏幕，令近視度數倍增。

由於父母忙於工作，9歲的朱梓豪自小長時間由婆婆照顧，並養成日玩4至5小時手機的惡習，4至5歲時因老師發現異樣，讓梓豪去驗眼時已有300至400度近視，及後更年增逾100度。朱媽媽指，鑑於疫情，除玩樂，梓豪每天要上7小時網課和2至3小時網上補習，即幾乎全日都在使用電子屏幕，致其近視去年7月已增至右眼800度、左眼750度。幸父母多與他到沙灘、主題樂園等，減少每日玩手機時間至2小時內，並使用阿托品眼藥水後，近視度數增長減慢。

坊間有激光矯視療程，惟任卓昇強調，相關療程只可減少近視度數，免兒童戴眼鏡之苦，不可復元過長的眼球和降病變風險，且使用防藍光產品亦無補於事，兒童必須及早控制近視。