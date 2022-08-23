  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
我家私房菜玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

23/08/2022

50 Top Pizza｜亞太區「最佳Pizza」排名榜出爐！香港邊6間餐廳上榜？最平$180試到「香港第一」！邊款薄餅索價逾千元？（附詳細名單）

#亞太區最佳Pizza店 #50 Top Pizza #中環 #手工薄餅 #Pizza #CIAK – In The Kitchen #跑馬地 #薄餅 #拿坡里薄餅 #Fiata by Salvatore Fiata #意大利薄餅 #BACI Trattoria & Bar #美食地圖 #Little Napoli #The Pizza Project #Gustaci Pizza Lounge
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　Pizza迷注意！意大利網站50 Top Pizza早前終於公布「2022年全球最佳薄餅」，在亞太區「50 Top Pizza」榜單中，香港一共有6間餐廳入選！其中位處中環蘇豪區士丹頓街的Fiata by Salvatore Fiata雖然未能打入5大，僅排名第8，但有不少Pizza迷吃過其出名的pizza後都大讚「好好味！好正！好似去咗意大利！」足證甚具水準！另外5間上榜的餐廳包括BACI Trattoria & Bar（第12名）、CIAK – In The Kitchen（第13名）、Little Napoli（第24名）、Gustaci Pizza Lounge（第41名）和The Pizza Project（第45名）！

 

【50 Top Pizza】亞太區第8位：Fiata by Salvatore Fiata

 

　　位於中環的Fiata by Salvatore Fiata，由已結業、曾榮獲「全球最佳意式薄餅」的KYTALY餐廳大廚Salvatore Fiata主理，就知質素絕對有保證！餐廳主打拿坡里手工pizza，即叫即焗，保證新鮮香脆，不少人吃過後均大讚「好好味！好正！好似去咗意大利！」！難得的是，pizza定價非常親民，大約$180就有交易！

 

（圖源：50 Top Pizza網頁）

（圖源：Facebook／Fiata Pizza）

 

Fiata by Salvatore Fiata

地址：中環士丹頓街2號地舖

電話：6032 6626

營業時間：（星期一至日）12nn -3pm、6pm-10pm

 

＊＊＊

 

【50 Top Pizza】亞太區第12位：BACI Trattoria & Bar

 

　　毗鄰蘭桂坊的BACI Trattoria & Bar，由意大利籍總廚主理，同樣以表面香脆、內裏煙韌的手工pizza聞名，當中經典口味系列有Margherita pizza、火腿蘑菇、BBQ烤雞、四重芝士和意大利辣肉腸，款款都各具滋味！

 

（圖源：Facebook／BACI Trattoria & Bar）

（圖源：Facebook／BACI Trattoria & Bar）

 

BACI Trattoria & Bar

地址：中環德己立街30-32號加州大廈地舖

電話：2344 0005／6299 2347 （Whatsapp）

營業時間：（星期一至五）11:30am -12midnight／（星期六至日）12nn-12midnight

 

＊＊＊

 

【50 Top Pizza】亞太區第13位：CIAK – In The Kitchen

 

　　曾多次獲得米芝蓮推介的CIAK–In The Kitchen，以傳統pizza及意粉做主打，聽講其pizza的優勝之處在於，混合四種優質麵粉製作麵糰，配以意大利直送的18年活酵母，再經36小時慢性發酵，故烘焗出來的pizza金黃香脆，讓人回味無窮！眾多pizza選擇中，以黑松露薄餅（Pizza Tartufo Nero）最矜貴，除黑松露外，還用上Mozzarella、Taleggio軟芝士等，一個索價逾千元！

 

（圖源：Facebook／CIAK – In The Kitchen）

（圖源：Facebook／CIAK – In The Kitchen）

 

CIAK – In The Kitchen

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖

電話：2522 8869

營業時間：（星期一至日）11:30am- 10pm

 

下頁睇：另外3間入選「亞太區50 Top Pizza」香港餐廳！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#亞太區最佳Pizza店 #50 Top Pizza #中環 #手工薄餅 #Pizza #CIAK – In The Kitchen #跑馬地 #薄餅 #拿坡里薄餅 #Fiata by Salvatore Fiata #意大利薄餅 #BACI Trattoria & Bar #美食地圖 #Little Napoli #The Pizza Project #Gustaci Pizza Lounge

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk