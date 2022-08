50 Top Pizza｜亞太區「最佳Pizza」排名榜出爐！香港邊6間餐廳上榜？最平$180試到「香港第一」！邊款薄餅索價逾千元？（附詳細名單）

Pizza迷注意!意大利網站50 Top Pizza早前終於公布「2022年全球最佳薄餅」,在亞太區「50 Top Pizza」榜單中,香港一共有6間餐廳入選!其中位處中環蘇豪區士丹頓街的Fiata by Salvatore Fiata雖然未能打入5大,僅排名第8,但有不少Pizza迷吃過其出名的pizza後都大讚「好好味!好正!好似去咗意大利!」足證甚具水準!另外5間上榜的餐廳包括BACI Trattoria & Bar(第12名)、CIAK – In The Kitchen(第13名)、Little Napoli(第24名)、Gustaci Pizza Lounge(第41名)和The Pizza Project(第45名)!

【50 Top Pizza】亞太區第8位:Fiata by Salvatore Fiata

位於中環的Fiata by Salvatore Fiata,由已結業、曾榮獲「全球最佳意式薄餅」的KYTALY餐廳大廚Salvatore Fiata主理,就知質素絕對有保證!餐廳主打拿坡里手工pizza,即叫即焗,保證新鮮香脆,不少人吃過後均大讚「好好味!好正!好似去咗意大利!」!難得的是,pizza定價非常親民,大約$180就有交易!

(圖源:50 Top Pizza網頁)

(圖源:Facebook/Fiata Pizza)

Fiata by Salvatore Fiata

地址:中環士丹頓街2號地舖

電話:6032 6626

營業時間:(星期一至日)12nn -3pm、6pm-10pm

***

【50 Top Pizza】亞太區第12位:BACI Trattoria & Bar

毗鄰蘭桂坊的BACI Trattoria & Bar,由意大利籍總廚主理,同樣以表面香脆、內裏煙韌的手工pizza聞名,當中經典口味系列有Margherita pizza、火腿蘑菇、BBQ烤雞、四重芝士和意大利辣肉腸,款款都各具滋味!

(圖源:Facebook/BACI Trattoria & Bar)

(圖源:Facebook/BACI Trattoria & Bar)

BACI Trattoria & Bar

地址:中環德己立街30-32號加州大廈地舖

電話:2344 0005/6299 2347 (Whatsapp)

營業時間:(星期一至五)11:30am -12midnight/(星期六至日)12nn-12midnight

***

【50 Top Pizza】亞太區第13位:CIAK – In The Kitchen

曾多次獲得米芝蓮推介的CIAK–In The Kitchen,以傳統pizza及意粉做主打,聽講其pizza的優勝之處在於,混合四種優質麵粉製作麵糰,配以意大利直送的18年活酵母,再經36小時慢性發酵,故烘焗出來的pizza金黃香脆,讓人回味無窮!眾多pizza選擇中,以黑松露薄餅(Pizza Tartufo Nero)最矜貴,除黑松露外,還用上Mozzarella、Taleggio軟芝士等,一個索價逾千元!

(圖源:Facebook/CIAK – In The Kitchen)

(圖源:Facebook/CIAK – In The Kitchen)

CIAK – In The Kitchen

地址:中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖

電話:2522 8869

營業時間:(星期一至日)11:30am- 10pm

下頁睇:另外3間入選「亞太區50 Top Pizza」香港餐廳!