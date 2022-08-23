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23/08/2022

搵工面試｜以貌取人是人性！擁有致勝履歷都輸？最緊要先「修」出一副慈眉善目！

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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　與企業管理層朋友閒聚，大家分享趣事奇事。特別提到面試新人的體驗。

 

　　雖然面試者背景及履歷表都是很重要，但一般看人還是會「以貌取人」，是不變的「人性」。

 

　　面試者也應該要知道僱主面試的觀點，瞭解僱主方的面試看法、心態及要求。知己知彼。

 

（圖源：網絡圖片）

 

　　朋友就提出面試後，相關同事會商討參與者的表現。話題關乎到個人的樣貌。當中有一位年青人Keith的條件及各方面都符合要求；唯獨是他的外觀，大家都覺得他看來「值得信任」指數最低。當兩個差不多條件者要被二選一，那很自然從「外觀」、從「眼緣」著手。

 

　　「值得信任」指數最低的應聘者，為何會有這樣的觀感？原因來自他的雙目眼神。

 

　　懂運用眼神是優勢，否則就要承受可能被扣印象分的果。

 

　　有些人眼神呆滯、或目露怒相、或無焦點，都是「大忌」。

 

　　當說話力信心不足，加上眼神散漫，或有躲避，加起來就「出問題」；相反，如果信心不夠，但眼神還是正道有力量，這外觀上製造了一份「信任」，會加強給別人留下好印象。

 

（圖源：網絡圖片）

 

　　僱主面試Keith後就發覺有幾項重點值得注意。一，Keith的雙目不算有神。二，說話時兩眼經常不望人，眼神射來射去，飄來飄去，好不穩定，感覺就是有點「閃縮」。這樣會讓人覺得他不算誠實，似有隱瞞的意識。

 

　　面試眼神不集中是的確影響結果，但是有些情況可以當別論；有些人在思考的時候，眼神也是不期然會看上看下，眼球射來射去；如果只是偶爾為之，不算是眼神問題；面試官也明白是因情況而有這反射行為。可以接受。

 

　　需要面試的朋友，要知道眼神會影響自己的被信任度；如果屬後天眼神散漫，那是自己要注意的行為，要「處理」就是要有認知和訓練的。如果雙眼無神，即使你說是天生，其實也不是無辦法的，後天也可想辦法「補救」。

 

　　千萬勿抱著「天生這樣就這樣」的心態，甚至「撓埋手等運到」，當然難有轉機。但「起心動念」為自己「做點裝備」是自己可以掌握的。心態一轉，找方法「修正」，總有補救辦法。心態，可以驅動姿態，保持好狀態，有好多事，就會改寫。

 

　　例如，自知雙眼眼神不夠強，心態是要自己先「付出」，先去察覺後行動。多練習眼神表情，要「恰當習中．找對焦點」。另一輔助方法，可以考慮用特色眼鏡來加強眼部的精神聚力。第三，注意多運用笑容，當你笑的時候，眼睛也特別顯現出親和魅力。其實，真誠心加輕淺笑容，一來將之變為焦點，「淡化」雙眼不夠神采，二來具溫和笑意的眼睛是可讓人看得到的，較容易被人衍生直覺歡喜。

 

（圖源：網絡圖片）

 

　　又想起一位朋友，一副慈眉善目相。以為是天生嗎？ 其實是他「修」出來的；他的15歲時，雙目空洞，一副年少無知木訥相；35歲，因為事業心而兩眼目光變得銳利，是一副囂張跋扈相；近60歲時，卻是一副慈眉善目相，透出的是「淡淡然」眼神，不慍不火，輕談淺笑。這個「變相」，是他自己的察覺而「修」出來、演化出來。

 

　　經察覺而想改變，就是可以「修」的，結果就會轉化。所以，不要被「天生」埋沒可以變好的可能性！後天如何變，看你啦！

 

 

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