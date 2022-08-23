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23/08/2022

消費物價｜7月通脹率升至1.9%！水電煤費用漲咁多！邊3個類別錄按年跌幅？住屋竟有份？（附各類別升跌幅）

#打工仔 #生活開支 #7月通脹率 #香港物價 #綜合消費物價指數 #水電煤 #消費物價通脹
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　又升啦！我說的並不是氣溫、人工、股票，而是通脹！本港通脹連續2個月上升，政府統計處昨日就公布2022年7月份的消費物價指數。整體通脹率以及扣除多項紓困措施影響的基本通脹率均為1.9%，分別按月升0.1個百分點。

 

（圖片來源︰Pexels）

 

　　相信大家對於通脹上升已經見慣不怪，惟有在生活上左慳啲右慳啲，一於跟大家睇睇各消費類別的升幅先！今年7月，原來按年飆升得最多的是「電力、燃氣及水」，足足上升15.1%；其次就是衣履價格，大漲6.5%；之後才是基本食品（上升5.0%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）。

 

　　又有沒有下跌的類別呢？有的，住屋竟是少數價格維持下跌的類別！7月份住屋價格按年跌0.4%。其中，私人房屋租金下滑0.7%，而公營房屋租金則跌0.1%。此外，資訊及通訊服務價格都按年跌2.2%。

 

即睇綜合消費物價指數（與2021年7月份比較的變動率）

 

外出用膳及外賣   105.6 （+3.5%）

基本食品             106.5 （+5.0%）

私人房屋租金       97.7  （-0.7%）

公營房屋租金       144.9 （-0.1%）

電力、燃氣及水    126.2 （+15.1%）

煙酒                     101.9  （+2.0%）

衣履                     105.6  （+6.5%）

耐用物品               102.1  （+1.2%）

雜項物品               98.1  （+0.5%）

交通                     105.2 （+1.5%）

雜項服務              102.5  （+1.4%）

教育服務              103.4  （+1.5%）

資訊及通訊服務    95.8   （-2.2%）

醫療服務              104.4  （+2.6%）

 

　　政府方面就表示，七月基本消費物價通脹總體來說維持溫和。食品、能源相關項目及衣履價格繼續錄得明顯按年升幅，但是其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。大家看完以上的升幅有甚麼感覺呢？計我話，既然我們控制不到價格升幅，惟有乖乖返工賺錢，待疫情終結後好好出外玩慶祝一下吧！

 

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