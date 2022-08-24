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24/08/2022

周嘉洛被拍進出香閨 陳瀅落閘拒畀機會

#陳瀅 #周嘉洛 #痞子殿下
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　　【晴報專訊】陳瀅及周嘉洛因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞，雖然兩人已多次否認，但最近嘉洛被拍到進出陳瀅香閨，令緋聞甚囂塵上。陳瀅昨日出席活動時，例牌否認緋聞，並解釋當日朱敏瀚及王灝兒（JW）亦有同行，強調與嘉洛無可能。

 

陳瀅表明現時單身。

 

　　陳瀅與周嘉洛多次傳出緋聞，加上嘉洛近日被拍到訪陳瀅香閨，緋聞再度升溫。陳瀅昨午到西九文化區出席時裝活動，她似乎有備而來，即時否認緋聞，並稱︰「最近我哋套劇（《痞子殿下》）播出，宣傳期間成日見面好平常，我同嘉洛只係普通朋友。」

 

（左起）朱仔、JW、嘉洛及陳瀅因拍劇而成為好友。（資料圖片）

 

　　至於為何嘉洛會到訪香閨？陳瀅說︰「其實自從拍《痞》劇後，朱仔（朱敏瀚）、JW（王灝兒）、嘉洛同我成日四人行，少一個嘅約會都考慮改期，所以絕對唔會兩個人單獨約會，我哋光明正大嘅，一定無閃閃縮縮。」陳瀅表示四人最近不時相約拍片，又呼籲大家留意︰「條片過兩日會播，內容係講我哋玩Truth Or Dare（真心話大冒險），問啲問題好尖銳，唔答要罰飲酒，有時大家覺得對方答得唔好又要飲，我都飲醉咗。」

 

爆嘉洛多選擇

 

陳瀅與嘉洛平時亦不避嫌，不時在社交網互動。（IG截圖）

 

　　陳瀅指看到有關報道後，沒有特別跟嘉洛溝通，認為不需要多作解釋。陳瀅和嘉洛經常傳緋聞，問陳瀅會否擔心嚇怕追求者？陳瀅笑謂︰「唔緊要啦，（追求者）都走晒，無乜所謂。（不如叫嘉洛追你？）點解要佢追我？佢有其他女仔啦，佢咁多選擇，我未必係佢杯茶！（落閘唔畀機會佢？）有啲嘢講清楚好啲嘅。」她直言現時沒有時間與異性單獨見面，對上一次與異性單獨相處，亦只是跟導演一起吃飯。

 

轉載自: 晴報

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