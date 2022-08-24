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24/08/2022

房地產仍是上佳投資選擇

#樓市 #買樓 #租金 #差估署 #通脹
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　最近樓市價格已由個別發展，改變為減價的板塊愈來愈多了！不過我們應要留意其他數據去作更客觀的判斷。

 

　　租金是全面上升的，根據最新截至6月份的差餉物業估價署租金指數按月升0.7%，截至8月17日的祥益租賃指數按月升1.2%，截至7月份的中原新界西租金指數按月升1.02%。

 

　　租金回報率也在上升，截至6月份差估署的數據細單位的租金回報率已上升至2.5%。筆者經營的屯門及天水圍區的租盤亦有大幅減少，最新截至8月23日的租盤量比今年高峰時3月6日的水平減少了約25％，這是因為少了買賣成交多了人去租樓所致！

 

（資料圖片）

 

　　而樓市亦因為有大量的減價盤出現，過去一星期成交量有明顯的回升趨勢，以上的都是良性的市場反應，但是樓市會繼續減價下去嗎？還是會因為有了成交支持而終止跌勢？筆者相信是要等待市場告訴我們：究竟減價盤增加得較多較快，還是成交量消耗減價盤較多較快，最後令到市場的筍盤結餘減少就是樓價有回升的機會，如果筍盤對消之後的總結仍然是增加的話，即是說樓價還有得跌！

 

　　如此一來，政府新班子如何處理通關的開放和令經濟回復，將會是一個重要的關鍵，香港已經是相對其他大都會，尤其是和西方的大都會比較是幸福得多了，香港最新公布的消費者物價指數（CPI），7月份按年錄得通脹只得1.9%，政府估計全年的經濟增長預測大概是負0.5%和上升0.5%之間，我們是要回復經濟實質正數增長相對上的難度沒有外國那麼艱巨。

 

　　世界顯然是很亂的，筆者感到十分幸福，在過去30年這個世界地球村年代相對上比較太平的日子，我們都有去旅行和給予子女去留學，但是近年外國甚至香港有些人都是追逐意識形態，我們出門或者向外投資是多了很多疫情的風險，醫療系統在很多城市亦是大不如前，而治安上很多城市亦差了很多，相對上內地的進步反而成為較安全之地！

 

　　說回投資，在當下的大亂局下，筆者是不同意完全不投資的，因為在高通脹的環球經濟之下，不投資的而且確可能是一個「輸梗」的遊戲，現在難以避免，我們的而且確在投資上是以避險為主的，我們要安排安全而主動的策略，策略上包含保守留有餘地的部署，從這角度看，房地產仍然是一個可觀的投資工具。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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