現在是撤辣的最佳時間

自從葉劉話政府有打算撤銷國內人在香港買樓的特別印花稅之後，有不少人問我幾時是撤辣的最佳時機，我話時機我唔知，但時間我知，就是現在。那些發問的人不同意，認為樓市仍未顯著下跌，現在撤辣有幫助地產霸權之嫌。他們不明白，如果等到樓市顯著下跌才撤辣，就永遠不用撤。

在中原指數180點的時候，雖然唱淡樓市的評論如鋪天蓋地，但我搵人打賭，如果指數跌到160點是我輸，升到200點是我贏，時間不限，直至分出勝負為止，到今日中原指數已經跌至177點，仍然沒有人願意跟我打賭，即使話加息會令樓市下跌兩成的人都唔肯賭。基本上是冇人有信心樓市會下跌超過一成，如果認為樓市下跌兩成才撤辣，機會是很渺茫，因為樓市長遠上升的機率比下跌大得多。所以，要等到樓市顯著下跌才撤辣，即是永遠不用撤辣。

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在政府最初推出辣招時，已經有人問我幾時撤辣，我的答案到現在都沒有改變，就是當樓市成交量下降至一個不合理水平時，政府應該考慮撤辣。何謂不合理，大家可以睇到最近唱淡樓市的人，除了有不少分析員之外，亦有很多有名氣物業代理，他們唱淡的目的並不是提醒買家，而是希望有一些業主擔心樓市下跌而賣樓。老實說，物業代表是應該唱好而非唱淡樓市，他們唱淡是因為成交量太低，物業代理很難搵食，逼不得已的做法。由此可見，樓市成交量已經去到一個低無可低水平，亦是政府撤辣的最佳時間。其實國內買家已經有心理準備政府會撤辣，否則要付辣招稅的成交每月點會只得幾十宗。如果政府唔把握時間，可能會失去撤辣的最佳時機，甚至永遠不會撤辣。