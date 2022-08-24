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24/08/2022

無添加「紅豆餅」，香甜鬆軟兼滿滿紅豆香！下午茶之選！

#識食 #食譜 #紅豆 #包點 #自家製 #甜品 #下午茶 #紅豆餅 #DIY
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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　隨著時代的變化，不少朋友都會跟網上的教學影片學做包點，食譜大多只會用低筋、中筋或高筋粉，而非麵粉。如果按照食品成份標籤去計算，麵粉的蛋白質成份百份比是屬於中筋麵粉。商家為了配合潮流，惟有印製中筋麵粉方便大家選購。

 

　　當大家愛上烘焙，喜歡自家製作包點，那麼家中一定會有好多不同種類的麵粉要等待大家去「消滅」它。今次就教大家做「紅豆餅」，可以用家中餘下的中筋麵粉去製作。其實中筋麵粉也可以用來做葱油餅或餃子，大家可以嘗試不同的食譜！

 

紅豆餅

 

 

製作時間︰2小時30分鐘

分量：5個

 

材料︰

 

 

中筋麵粉     200克
砂糖           10 克
鹽              1/8 茶匙
熱滾水       45克 （3湯匙）
清水          45克 （3湯匙）
快速酵母    2克   
雞蛋          1 個 （55克）
菜油          10克

 

餡料：紅豆粒 / 豆沙    200 克

 

做法：

 

　　1. 快速酵母加入清水內拌勻。

 

 

　　2. 將中筋麵粉、砂糖及鹽放入大碗內，加入熱水，用筷子拌勻，然後加入酵母水及雞蛋拌勻成濕麵糰，蓋上保鮮紙，室溫醒發20分鐘。

 

 

　　3. 20分鐘後加入菜油，用手沿邊將麵糰不停拉入麵糰中心，3-4分鐘後麵糰開始不粘盆及成球狀，蓋上保鮮紙室溫醒發60分鐘。

 

 

　　4. 紅豆餡平均分成5份。

 

 

　　5. 60分鐘後在麵糰表面灑上少許麵粉，排氣，平均分成5份。

 

 

　　6. 每份麵糰先四邊拉下摺成圓形，沾上麵粉，用手將麵糰壓扁成圓形，中間厚，邊位薄，放上紅豆餡，抽起對摺及掐實收口。兩面沾上麵粉，蓋上保鮮紙室溫醒發20分鐘。

 

 

　　7. 燒熱平底鑊，加入2-3湯匙油，下紅豆餅慢火兩面煎至金黃色，即成。

 

 

小貼士︰

 

1. 紅豆餡料可以買罐裝粒粒紅豆或用豆沙，隨個人方便及喜好。

2. 雞蛋大小不一，分量多少會對麵糰水份有影響，如相差4-5克，可略加少許清水補回。

 

 

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