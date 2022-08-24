無添加「紅豆餅」，香甜鬆軟兼滿滿紅豆香！下午茶之選！

隨著時代的變化，不少朋友都會跟網上的教學影片學做包點，食譜大多只會用低筋、中筋或高筋粉，而非麵粉。如果按照食品成份標籤去計算，麵粉的蛋白質成份百份比是屬於中筋麵粉。商家為了配合潮流，惟有印製中筋麵粉方便大家選購。

當大家愛上烘焙，喜歡自家製作包點，那麼家中一定會有好多不同種類的麵粉要等待大家去「消滅」它。今次就教大家做「紅豆餅」，可以用家中餘下的中筋麵粉去製作。其實中筋麵粉也可以用來做葱油餅或餃子，大家可以嘗試不同的食譜！

紅豆餅

製作時間︰2小時30分鐘

分量：5個

材料︰

中筋麵粉 200克

砂糖 10 克

鹽 1/8 茶匙

熱滾水 45克 （3湯匙）

清水 45克 （3湯匙）

快速酵母 2克

雞蛋 1 個 （55克）

菜油 10克

餡料：紅豆粒 / 豆沙 200 克

做法：

1. 快速酵母加入清水內拌勻。

2. 將中筋麵粉、砂糖及鹽放入大碗內，加入熱水，用筷子拌勻，然後加入酵母水及雞蛋拌勻成濕麵糰，蓋上保鮮紙，室溫醒發20分鐘。

3. 20分鐘後加入菜油，用手沿邊將麵糰不停拉入麵糰中心，3-4分鐘後麵糰開始不粘盆及成球狀，蓋上保鮮紙室溫醒發60分鐘。

4. 紅豆餡平均分成5份。

5. 60分鐘後在麵糰表面灑上少許麵粉，排氣，平均分成5份。

6. 每份麵糰先四邊拉下摺成圓形，沾上麵粉，用手將麵糰壓扁成圓形，中間厚，邊位薄，放上紅豆餡，抽起對摺及掐實收口。兩面沾上麵粉，蓋上保鮮紙室溫醒發20分鐘。

7. 燒熱平底鑊，加入2-3湯匙油，下紅豆餅慢火兩面煎至金黃色，即成。

小貼士︰

1. 紅豆餡料可以買罐裝粒粒紅豆或用豆沙，隨個人方便及喜好。

2. 雞蛋大小不一，分量多少會對麵糰水份有影響，如相差4-5克，可略加少許清水補回。